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В Волгоградской области в три раза выросло число цифровых звонков

Цифровая экосистема МТС сообщает о многократном росте количества звонков через интернет в Волгоградской области. Во II квартале 2024 г. доля звонков, выполняемых волгоградцами с помощью технологии VoLTE, увеличилась в три с половиной раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. В среднем каждый волгоградец суммарно говорил по телефону около 6 часов ежемесячно, при этом продолжительность разговора выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С апреля по июнь 2024 г/ практически каждый третий звонок, совершаемый в Волгоградской области, происходил посредством VoLTE (Voice Over LTE). Ежемесячно каждый волгоградец тратил на разговоры в среднем порядка 360 минут или около 6 часов, при этом средняя продолжительность разговора выросла в два раза. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, звонки в LTE, в отличии от звонов в сети 2G или 3G, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов без потерь в скорости. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы – дополнительно ничего оплачивать не нужно.

«Уже сейчас больше трети звонков совершается волгоградцами через мобильный интернет. Чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС мы планомерно расширяем покрытие. За последние два года мы полностью обновили сеть в Волгоградской области, заменили все оборудование и завершили работы по рефармингу, которые позволили увеличить скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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