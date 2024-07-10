Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта»

В рамках проекта «Лаборатория искусственного интеллекта» стартовал всероссийский опрос субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Цель опроса – выявить текущий уровень осведомленности о возможностях ИИ и определить основные препятствия, связанные с внедрением ИИ-технологий в бизнес-процессы. «Лаборатория искусственного интеллекта» начала свою работу в июне 2024 г. при поддержке партии «Новые люди», компаний Intelion Data Systems и BitRiver, Ассоциации промышленного майнинга и университета «Синергия». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории искусственного интеллекта».

Малый и средний бизнес часто не осознает, насколько искусственный интеллект может улучшить их деятельность. «Лаборатория искусственного интеллекта» позволит сделать использование ИИ понятным, простым и полезным для МСП. Она станет центром, аккумулирующим нововведения в сфере ИИ и внедряющим их в обучающие продукты для малого и среднего бизнеса.

Антон Ткачев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «Мы даем старт партийному проекту “Лаборатория искусственного интеллекта” и рушим миф о том, что развитие технологий – удел крупных компаний и суперспециалистов. Искусственный интеллект – это не просто технология, а мощный инструмент, способный кардинально изменить нашу жизнь и бизнес и привести Россию к мировому лидерству в этой области. Наша цель – сформировать запрос от малого и среднего бизнеса на услуги ИИ. Если нам удастся соединить усилия правительства, творчество разработчиков, мощь отечественных экосистем и инициативу каждого предпринимателя, работника, гражданина – мы можем сделать ИИ доступным и выгодным для всех».

ИИ способен решать простые, но важные повседневные задачи и экономить время и ресурсы, поэтому первым этапом проекта станет проведение всероссийского опроса владельцев малого и среднего бизнеса. Результаты опроса помогут увидеть картину текущего уровня внедрения ИИ и выявить конкретные задачи, решение которых с помощью ИИ улучшит функционирование бизнеса и сделает его более прибыльным. Это поможет сформировать реальный запрос на услуги ИИ и сделать их доступными для каждого предпринимателя. Объединяя усилия множества малых предприятий, разработчиков программ, центров обработки данных, обучающих институтов и государства, «Лаборатория искусственного интеллекта» сможет снизить стоимость внедрения ИИ и сделать его доступным каждому.

Всем, кто присоединится к опросу, «Лаборатория искусственного интеллекта» даст знания и инструменты. Первым 500 компаниям, которые пройдут опрос, предоставит бесплатный доступ к нейросети для МСП, а каждый зарегистрировавшийся получит доступ к образовательному мини-курсу «Погружение в AI».

Помимо проведения всероссийского опроса субъектов МСП, дорожная карта проекта включает обучение предпринимателей внедрению ИИ в бизнес-процессы, подбор и формирование готовых типовых продуктов для рынка МСП, предоставление технической базы и вычислительных мощностей для нужд проекта и формирование предложений о мерах поддержки малого и среднего бизнеса по внедрению технологий ИИ, а также создание точки полного информирования всех, кто интересуется темой ИИ как в России, так и в мире.

Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems: «Мы, в Intelion, верим в непрерывное развитие и интеграцию инновационных технологий, поэтому активно инвестируем в мощности для ИИ, исследуем распределенные системы хранения данных и реализуем различные перспективные проекты. Поддержка “Лаборатории искусственного интеллекта” и предоставление мощностей для ее работы и развития позволяет нам способствовать внедрению передовых вычислительных технологий и искусственного интеллекта в малый и средний бизнес, что является важным шагом на пути к их цифровой трансформации».

Российские майнинговые компании находятся в авангарде мирового тренда по диверсификации своей деятельности в сторону искусственного интеллекта. Они уже сегодня создают кластеры для различных типов вычислений, которые станут основой для развития ИИ. Новая Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденная Указом Президента России, включает в себя повышение доступности инфраструктуры ИИ как одну из приоритетных задач. Аналитический центр при Правительстве России дал положительную оценку трансформации российских майнинговых компаний, отмечая, что мощности дата-центров промышленного майнинга могут быть адаптированы для задач в сфере искусственного интеллекта. С некоторыми доработками такие центры обработки данных могут успешно применяться для вычислительных задач ИИ, что делает их перспективными для гибридного использования.

Даниил Половинка, директор по инвестициям УК «Битривер»: «Открытие “Лаборатории искусственного интеллекта” при поддержке ведущей федеральной политической партии и крупнейших операторов вычислительных ЦОДов “Битривер” и Intelion – важнейшая веха в развитии рынка решений ИИ в России. “Лаборатория искусственного интеллекта” станет той институцией, которая сформирует в России объемный квалифицированный спрос на решения на основе ИИ в интересах всех участников рынка ИИ и тем самым внесет существенный вклад в национальный проект по развитию ИИ».

Сергей Безделов, глава Ассоциации промышленного майнинга: «Компании АПМ не только изменяют облик современной российской экономики, но и открывают новые перспективы для развития инновационных проектов, направленных на развитие ИИ. Мы верим, что поддержка таких начинаний, как создание “Лаборатории искусственного интеллекта”, позволит нашей отрасли еще раз продемонстрировать обществу, что мы являемся плацдармом для развития технологий энергоемких вычислений внутри страны, и содействовать развитию малого и среднего бизнеса».