МТС прокачала связь для новосибирского бизнеса

Цифровая экосистема МТС улучшила покрытие LTE в трех бизнес-центрах Новосибирска. Модернизацию оборудования провели на Владимировской 2/1, Ленина, 52 и Красном проспекте, 50. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый диапазон LTE МТС включила в Доме Быта. Здесь располагаются несколько заведений общепита, а также подразделения городской администрации. В бизнес-центрах на Владимировской и на Ленина работают банки, службы доставки, спа, салоны красоты, кофейни, страховые, юридические, строительные и транспортные компании. Здесь также добавили новые диапазоны LTE.

Благодаря дополнительному диапазону LTE удалось увеличить емкость сети, это значит, что одновременно пользоваться интернетом смогут больше пользователей, чем ранее.

Кроме того, доступна функция VoLTE. Технология преобразует голос в поток данных. Абоненты могут звонить и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал. При этом гаджет не тратит время на переключение между системами связи, поэтому и соединение происходит за 1–1,5 секунды.

«Наше телеком-оборудование установлено на крышах этих зданий. Благодаря этому сигнал ловит и внутри, и снаружи. То есть пользоваться преимуществами скоростного мобильного интернета смогут не только посетители и работники бизнес-центров, но и прохожие, так как радиус распространения этих частот достигает 3-5 км», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.