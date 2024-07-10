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CorpSoft24 – в топ-5 провайдеров IaaS по стоимости услуг по версии CNews

По результатам исследования ИТ-маркетплейса Market.CNews, компания CorpSoft24 занимает четвертую позицию среди российских облачных провайдеров по стоимости аренды инфраструктуры IaaS.

«Рейтинг провайдеров IaaS по уровню цен» от Market.CNews сформирован из расчета стоимости аренды определенной конфигурации сервера: 8 vCPU + 32 ГБ RAM + 5000 ГБ SATA + 2000 ГБ SSD. По доступности виртуального сервера в такой сборке CorpSoft24 занял четвертое место с ценой 69 640 руб.

Гибкость модели IaaS позволяет арендовать облачные вычислительные мощности практически в любой конфигурации, поэтому при расчете так же важно учитывать стоимость отдельных видов облачных ресурсов: vCPU различной производительности, оперативной памяти RAM и дискового пространства (SSD, SATA и др.). По стоимости аренды процессоров аналитики Market.CNews поставили CorpSoft24 на третье место.

CorpSoft24 – провайдер цифровой экосистемы, предоставляющий полный спектр облачных услуг: от аренды виртуальных серверов до защищенного облака 152-ФЗ и кластеров Kubernetes.

«Российский облачный рынок стабильно растет, доверие к облакам и локальным провайдерам повышается. Мы вводим новые актуальные сервисы, оказываем услуги по миграции данных и приложений в облако, уделяем большое внимание безопасности. В то же время мы понимаем, что каждый заказчик внимательно подходит в планированию инвестиций в облачную инфраструктуру, и сохраняем демократичные цены на ресурсы – что подтверждает наше место в рейтинге», – сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

Ранее CorpSoft24 прогнозировал рост российского рынка IaaS на 45% по итогам 2023 г. Рост облачного бизнеса CorpSoft24 в 2023 г. cоставил 55%.

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