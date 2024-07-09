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«СКБ Контур» и «Атомстройкомплекс» будут развивать общие проекты в области цифровых технологий

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и директор цифровой трансформации ГК «Атомстройкомплекс» Виктор Гвержис подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы будут направлены на внедрение информационных технологий в предпринимательскую деятельность субъектов России. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Атомстройкомплекс» — крупнейший игрок на строительном рынке нашего региона. Имея в виду ту важную роль, которую играет строительная отрасль для всей экономики, мы конечно заинтересованы в развитии и цифровой трансформации ее флагманов. Такая работа позволит повысить эффективности бизнес-процессов «Атомстройкомплекс»а, а Контуру в свою очередь — продолжить решать масштабные задачи внедрения цифровых сервисов и разработки наших совместных ИT-продуктов».

Компании планируют модернизировать бизнес-процессы субъектов предпринимательства, используя современные технологии и совместно разработанные программные продукты. Для этого партнеры намерены не только обмениваться опытом и знаниями в своих сферах, но и участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных разработке и цифровым технологиям.

Это сотрудничество позволит ускорить цифровую трансформацию бизнеса и повысить конкурентоспособность на рынке цифровых продуктов и решений.

Виктор Гвержис, директор цифровой трансформации ГК «Атомстройкомплекс»: «Цифровизация строительной отрасли – приоритетная государственная задача, от решения которой зависит доступность современного жилья для граждан, удобство и инвестиционная привлекательность городской среды. «Атом» активно работает над цифровизацией бизнес-процессов: мы внедрили технологии информационного моделирования (ТИМ), оцифровываем процессы сбора и аналитики данных, в том числе, клиентских метрик, развиваем цифровую культуру на предприятиях. Мы рады, что нашим партнером в цифровой трансформации будет «СКБ Контур» – не просто лидер ИT-рынка, но еще и уральская компания, которая как и «Атом» искренне заинтересована в развитии региона и создании новых возможностей для уральцев».

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