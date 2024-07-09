Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews

Linx Cloud занял первое место в рейтинге провайдеров IaaS (Infrastructure as a Service) по стоимости облачных ресурсов в 2024 г., показав наиболее выгодные цены. Рейтинг составлен Market.CNews на основе исследования рынка облачных услуг.

Аналитики Market.CNews изучили стоимость ресурсов облачной инфраструктуры ведущих провайдеров. Рассмотрена сравнительная цена виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), хранилищ данных (SSD).

В итоге провайдером с самыми низкими ценами на IaaS был признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), обошедший ближайшего преследователя более, чем на 10%. Стоимость использования сервиса компании (в конфигурации: восемь высокочастотных vCPU + 32 ГБ RAM + 5000 ГБ SATA + 2000 ГБ SSD) в течение месяца составляет 43,2 тыс. руб.

Кроме того, Market.CNews отмечает, что бесплатный тестовый период по IaaS составляет у Linx Cloud 30 дней. Инфраструктура компании базируется в дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге, что гарантирует ее отказоустойчивость.

«Наши заказчики используют IaaS-решения для масштабирования текущей инфраструктуры, резервного копирования и создания Disaster Recovery площадок. Также они активно размещают в нашем облаке тестовые среды и песочницы. Спрос на облачную инфраструктуру Linx Cloud интенсивно рос в 2023 г. и сейчас продолжает увеличиваться», – Сказала коммерческий директор Linx Мария Маркова.

Сегмент IaaS вырос в 2023 г. на 35% в среднем по рынку, по оценкам экспертов Linx. По итогам 2023 г. наиболее существенный рост компания показала именно по направлению IaaS – 51%.