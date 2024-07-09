«ИЦ Телеком-Сервис» построил мультимедийный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ

«ИЦ Телеком-Сервис» создал мультимедийный и аудиовизуальный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ им. Н. Э. Баумана (Госпитальная набережная, 4с1А).

В рамках проекта «ИЦ Телеком-Сервис» построил мультимедийные системы для 55 учебных аудиторий, 12 кабинетов руководителей, 7 переговорных помещений, 3 научных лабораторий, 3 универсальных залов, а также в местах общего пользования.

Масштабный проект для одного из ведущих технических вузов страны выполнен совместно генеральным подрядчиком «КрастКом» — российским системным интегратором и разработчиком ИТ-решений.

В оборудованных AV-системами учебных аудиториях и лабораториях студенты Бауманского университета будут осуществлять научную деятельность в области лазерных, литейных и машиностроительных технологий, разрабатывать решения для нового поколения технологического оборудования, а также создавать и внедрять в производство новые способы получения конструкционных материалов.

Мультимедийный комплекс, развернутый в помещениях многофункционального научно-образовательного центра МГТУ им. Н. Э. Баумана, в том числе включает: интерактивные панели Lumien диагональю 65, 75 и 86 дюймов, светодиодные экраны Leyard с шагом пикселя 1,88, акустическую подсистему BIAMP, систему ВКС на основе PTZ-камер Panasonic и микрофонного массива Shure, систему бронирования переговорных комнат BOOCO, систему фонового озвучивания на ECLER, включающую порядка 200 динамиков, а также систему Digital Signage на основе 55 интерактивных панелей Lumien диагональю 65 дюймов и систему управления iRidi.

«AV-оборудование, развернутое «ИЦ Телеком-Сервис» в многофункциональном научно-образовательном корпусе (МНОК), позволит сформировать инновационное образовательное пространство для более чем 1 тыс. студентов и аспирантов Бауманки и послужит платформой для подготовки кадров международного уровня для российской науки и сферы информационных технологий», — отметили в компании «ИЦ Телеком-Сервис».

«По итогам выполненных работ хотим отметить, что профессиональные компетенции и экспертиза команды «ИЦ Телеком-Сервис» в части построения масштабной AV-инфраструктуры и развертывания мультимедийных систем полностью соответствуют высоким корпоративным стандартам по выполнению ИТ-проектов, принятым в компании «КрастКом», — отметил генеральный директор компании «КрастКом» Александр Рудаков.