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Цифровизация
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«СКБ Контур» и «Уральская палата недвижимости» заключили соглашение о партнерстве ​

«СКБ Контур», разработчик ИТ-решений, и Уральская палата недвижимости, одно из крупнейших объединений профессионалов рынка, договорились о совместном технологическом сотрудничестве. В рамках соглашения партнеры планируют модернизировать бизнес-процессы и этапы проведения сделок с недвижимостью, а также обмениваться знаниями. Еще один из пунктов соглашения — проведение совместных мероприятий и участие в выставках, семинарах и конференциях. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Контур больше пяти лет занимается разработкой решений для участников рынка недвижимости — застройщиков, агентств недвижимости, юристов. Партнерство с «Уральской палатой недвижимости» поможет ускорить цифровизацию рынка, повысить безопасность сделок, а также качество работы риелторов».

Чтобы подтвердить курс на цифровизацию, стороны подписали соглашение в электронном виде. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент «Уральской палаты недвижимости» Василий Олейников использовали собственные квалифицированные электронные подписи.

Василий Олейников, президент «Уральской палаты недвижимости»: «Сейчас мы находимся с вами в новой реальности. Еще буквально вчера у нас не было таких сервисов, которые сегодня нам предоставляет «СКБ Контур». Посмотрите: сейчас мы подписываем документы цифровой подписью из любого уголка страны. Мир меняется, и мы меняемся вместе с миром».

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