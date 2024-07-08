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«Фудтрейд» и «СКБ Контур» будут развивать технологии для автоматизации предпринимательства ​

«СКБ Контур» и «Фудтрейд» стали стратегическими партнерами. Сотрудничество направлено на внедрение и использование информационных и коммуникационных технологий. Компании будут работать над развитием российского программного обеспечения, которое поможет автоматизировать бизнес-процессы малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «В экосистеме «Контура» большой набор востребованных ИT-решений, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке цифровизации. Нам важно продолжать эту работу, поэтому сегодняшнее соглашение – новый вызов. Уверен, совместные проекты Контура и компании «Фудтрейд» будут способствовать расширению наших компетенций цифрового взаимодействия с розничным бизнесом, повышению эффективности операционной деятельности компаний и сокращению издержек».

Для обмена опытом и знаниями «СКБ Контур» и «Фудтрейд» планируют проводить совместные семинары, выставки, форумы и другие мероприятия в сфере цифровых технологий.

Дмитрий Рогулькин, директор по информационным технологиям «Фудтрейд»: «С «СКБ Контур» мы сотрудничаем уже много лет. Так, в частности, с помощью современных ИIT-решенией, которые предлагают нам коллеги, мы можем своевременно реагировать на изменения в государственных информационных системах, контролирующих товародвижение, автоматизировать документооборот и упрощать коммуникацию с контрагентами. А в настоящий момент мы активно работаем с «СКБ Контуром» над запуском современной системы ВКС внутри нашей торговой сети».

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