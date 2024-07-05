ДИТ Москвы: 69% москвичей знают о технологиях искусственного интеллекта

Москвичи стали более информированными о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). В ходе опроса ДИТ Москвы 69% респондентов ответили, что много знают или осведомлены об ИИ – это на 11 процентных пунктов больше, чем пять лет назад. Жители отмечают, что стали чаще взаимодействовать с чат-ботами и голосовыми помощниками, получать персональные рекомендации в интернете, пользоваться смарт-сервисами для мониторинга здоровья. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Мы регулярно проводим исследования, чтобы понимать, как меняется отношение москвичей к различным технологиям, в том числе к искусственному интеллекту. Это помогает определять, как должны развиваться городские цифровые проекты и сервисы. Недавний опрос показал, что жители стали лучше разбираться в том, как работает ИИ, и осознают его преимущества при решении задач, требующих обработки больших массивов информации. Сегодня уже 69% москвичей осведомлены или хорошо знают о технологиях искусственного интеллекта – в 2019 г. этот показатель составлял 58%. Особенно важно, что принципы работы и плюсы ИИ стали лучше понимать жители старшего поколения, которые в целом с каждым годом все активнее пользуются цифровыми сервисами», – сказала Мариам Аревадзе, начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы.

Технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в жизнь москвичей. Так, 9 из 10 опрошенных хотя бы раз сталкивались с ИИ за прошедший год: этот показатель с 2019 г. не изменился, однако жители стали гораздо чаще пользоваться сервисами с искусственным интеллектом. За последний год 27% респондентов ежедневно общались с голосовыми помощниками – это на 15 процентных пунктов больше по сравнению с 2019 г. 14% горожан ежедневно консультировались с чат-ботами и роботами-операторами (рост на 7 процентных пунктов), 25% каждый день пользовались приложениями для отслеживания здоровья (рост на 4 процентных пункта), 28% получали персональные рекомендации в интернете (рост на 4 процентных пункта).

Среди опрошенных москвичей возрастной категории 18-35 лет 67% отметили, что за прошедший год пользовались сервисами на базе генеративного искусственного интеллекта, 13% из них – ежедневно.

В числе положительных сторон искусственного интеллекта жители отмечают сокращение времени на рутинные задачи, использование ИИ для выполнения опасных работ, повышение комфорта и безопасности жизни в городе. Больше половины участников опроса готовы полностью отдать на выполнение ИИ задачи по мониторингу окружающей среды, охране дома и подбору рекомендаций. При этом 96% аудитории положительно относится к использованию искусственного интеллекта хотя бы в одном городском проекте. Наибольшую поддержку получили проекты с применением искусственного интеллекта для управления дорожным движением, поиска правонарушителей, выявления недочетов в сфере ЖКХ и анализа медицинских снимков.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».