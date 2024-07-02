CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация
|

В МГУ оптимизировали подготовку медицинских физиков

Сотрудники МГУ совместно с российскими компаниями разработали оценочные средства и программное обеспечение для проверки теоретических знаний и практических навыков будущих врачей. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Статья о первичной специализированной аккредитации медицинских физиков опубликована в журнале «Медицинская физика».

Медицинские физики помогают лечить у людей рак, используя современные высокотехнологичные методы. Сегодня ни одно отделение лучевой терапии не может обойтись без таких специалистов. При этом специалисты, имеющие высшее немедицинское образование и стаж работы менее пяти лет, должны пройти первичную специализированную аккредитацию.

Чтобы сделать этот процесс удобнее, был разработан банк из 2 тыс. вопросов для проверки теоретических знаний. Проект выполнен преподавателями кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и научными сотрудниками отдела ядерно-физических методов в медицине и промышленности НИИЯФ МГУ.

В рамках соглашения между МГУ имени М.В. Ломоносова, компаниями «РТ-7» и «Градиация» создано новое программное обеспечение, которое поможет быстрее подготовить медицинских физиков к работе и оценить их практические навыки.

Отечественные инженеры из компаний предоставили ПО для четырех станций симуляционного этапа и специальные учебные модули, которые помогут будущим медицинским физикам лучше подготовиться к работе. В основе модулей – программное обеспечение, которое уже используется в отделениях лучевой терапии.

В мае 2024 г. при поддержке факультета фундаментальной медицины в Аккредитационном центре МГУ сформирована первая в России комиссия для проведения первичной специализированной аккредитации медицинских физиков.

«Московский университет более 20 лет готовит медицинских физиков для ведущих учреждений страны. Сейчас планируется проведение первой в России первичной аккредитации специалистов в области медицинской физики. Но предстоит еще много работы для совершенствования этой процедуры. Университеты и ведущие онкологические центры нашей страны должны продолжать совместную работу в этом направлении», – отметил заведующий кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ Александр Черняев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Отечественный разработчик роботов Technored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Газпром запускает завод по производству космических аппаратов

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024