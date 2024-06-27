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В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий

В проработке у Москвы находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В 42 из них предусмотрена возможность строительства технопарков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тыс. до 362 тыс. кв. метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тыс. рабочих мест», ‒ сказал Владимир Ефимов.

Технопарки планируется создать в девяти проектах КРТ на северо-востоке столицы, в семи проектах – на севере, шести – на юго-востоке, пяти – на западе Москвы, по три проекта находится на востоке, юге города, в Зеленограде и ТиНАО. Кроме того, строительство научно-исследовательских комплексов запланировано в двух проектах редевелопмента на северо-западе и в одном – на юго-западе Москвы. Об этом CNews сообщили представители Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При разработке проектов комплексного развития территорий особое внимание уделяется созданию современных технопарков, которые позволяют развивать инновационную инфраструктуру в столице. Например, в рамках реорганизации бывшей промзоны «Теплый стан» в Ясеневе в течение 10 лет построят два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тыс. кв. метров. На территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» 17,18 в САО планируется возведение нежилых объектов общей площадью 297,8 тыс. кв. метров, в том числе технопарка», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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