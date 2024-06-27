Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³

Студенты Липецкого государственного технического университета (ЛТГУ) получат доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и транспорта (ИМиТ) ведется подготовка инженеров и высококвалифицированных кадров для отрасли, которые смогут освоить отечественное решение и в дальнейшем применять его в своей работе. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Цифровая платформа RITM³ является полностью отечественной разработкой и предназначена для анализа, планирования и управления транспортной инфраструктурой региона, города или промышленного предприятия. Решение имеет модульную архитектуру. В рамках академической лицензии студенты направления «Технология транспортных процессов», специальности «Наземные транспортно-технологические средства», а также сотрудники ИМиТ освоят базовые модули - «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Моделирование дорожного движения», «Моделирование транспортных процессов», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник».

«Институт машиностроения и транспорта ЛТГУ ежегодно выпускает специалистов, востребованных на рынке труда. Мы постоянно развиваем партнерские отношения с представителями транспортной отрасли, чтобы наши студенты ориентировались на актуальные практики и были технически подготовлены к дальнейшей работе. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Simetra, университет получит доступ к инновационным решениям для транспорта отечественной разработки, а студенты смогут проконсультироваться с экспертами компании - опытными практиками», - сказал Дмитрий Кадасев, директор ИМиТ ЛТГУ.

По соглашению сторон студенты Липецкого технического университета смогут получать практические навыки моделирования, а также выполнять свои дипломные проекты и исследовательские работы на платформе RITM³. Кроме того, участники договора будут обмениваться опытом и данными о работе с решением, а также развивать совместные научно-исследовательские проекты.

«Для нас как для специалистов по транспортному моделированию проблема подготовки кадров очень важна. Вопрос эффективного развития транспортной системы города или региона лежит в основе повышения мобильности его жителей и его привлекательности для бизнеса. Понимание этого и предлагаемых возможностей программных решений для транспортного планирования станет хорошей базой для выпускников ЛТГУ, а также послужит продвижению идей формирования комфортного и современного городского пространства», - отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.