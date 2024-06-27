Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре

Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределенного облака с учетом существующего ИT-ландшафта компании. ПО отличается отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Платформа подойдет компаниям, которым необходимо расширять и сжимать инфраструктуру в режиме реального времени. ПО позволит заказчикам реализовать гибридные сценарии и гибко использовать как собственные вычислительные ресурсы, так и ресурсы публичного облака Cloud.ru: это даст прозрачность потребления и возможность распределения пиковых нагрузок между публичным и частным облаками для оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру. Для компаний, имеющих неоднородный ИТ-ландшафт, в продукте Cloud.ru Evolution Stack предусмотрена возможность управления сторонней виртуализацией. Управление из единого окна в разы упрощает процесс миграции виртуальной инфраструктуры на импортозамещенное решение.

Также Cloud.ru Evolution Stack поможет компаниям с широкой филиальной сетью обрабатывать и хранить данные в географически распределенных облаках-сателлитах, реализуя концепцию пограничных вычислений. Подобный вариант реализации частного облака будет в том числе предоставлен клиентам в виде программно-аппаратных комплексов на базе серверного оборудования отечественных производителей.

Перед внедрением платформы в контур компании эксперты Cloud.ru проведут анализ существующего ИT-ландшафта, определят подходящую архитектуру и набор подходящих платформенных сервисов, осуществят установку и пуско-наладочные работы, реализуют необходимые интеграции с существующим корпоративным ПО, а также проведут полный инструктаж служб эксплуатации заказчика по администрированию и управлению решением. В среднем реализация такого проекта в зависимости от сложности займет до четырех месяцев.

Крупные компании из промышленного и финансового сектора в большинстве своем используют ИT-инфраструктуру в собственном контуре, и сейчас перед ними стоит амбициозная задача по пересмотру существующего технологического ландшафта в рамках импортозамещения. Для этого необходимо иметь возможность быстрого проведения экспериментов, гибкость в выборе используемых инструментов, а также получать преднастроенную инфраструктуру, сразу готовую к высокой нагрузке, «по кнопке».

Чтобы помочь решить эту задачу, мы создаем отчуждаемый от публичного облака дистрибутив ПО, который можно установить на имеющиеся у заказчика в контуре аппаратные ресурсы, и скоро будем готовы предложить его рынку. Cloud.ru Evolution Stack позволит бизнесу снижать совокупную стоимость владения информационными системами, сокращать время на разработку и развертывание решений в собственном контуре, унифицировать ИT-ландшафт на всех площадках и филиалах, а также строить непрерывные конвейеры доставки ценности.