В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже

Жители некоторых районов США стали получать значительно большие счета за электричество, если рядом расположен дата-центр, обслуживающий ИТ-проекты с технологиями искусственного интеллекта. В частности, с 2020 г. стоимость электроэнергии в таких местах увеличилась в среднем на 267%. Некоторые абоненты зафиксировали подорожание на 80% с 2022 г.

Рост счетов на электричество

Стремительный рост числа центров обработки данных (ЦОД) для технологий искусственного интеллекта (ИИ) привел к резкому скачку оптовых цен на электроэнергию в некоторых регионах США, пишет Bloomberg. Это в 2025 г. вынуждает местных жителей сокращать расходы на самое необходимое.

Согласно анализу проведенному на основе данных энергетической аналитической платформы Grid Status, в зонах расположения новых дата-центров цены с 2020 г. взлетели на 267%. Некоторые абоненты зафиксировали подорожание на 80% с 2022 г., в том числе учитывая единовременное повышение стоимости на 25% в один из месяцев 2025 г. Эксперты не ожидают другой динамики, так как ИИ-технологии только набирает обороты, и согласно прогнозам, в 2035 г. он будет потреблять 10% от всей энергии, вырабатываемой в Соединенных Штатах.

Город Мэриленд находится более чем в часе езды от региона на севере Вирджинии, известного как «Аллея ЦОДов». Но Кевин Стэнли (Kevin Stanley) в возрасте 57 лет, живущий на пособие по инвалидности, говорит, что его счета за электроэнергию примерно на 80% выше, чем три года назад. «Они растут и растут, — сказал он. — Ты задаешься вопросом: «Где предел?».

Unsplash - Anthony Indraus Жители США столкнулись с резким ростом счетов за электричество из-за прожорливого ИИ

Около двух третей электроэнергии, потребляемой в США, поступает из государственных или региональных сетей, где системный оператор управляет торговлей энергией. Эти оптовые цены на энергоносители включаются в счета за коммунальные услуги для домохозяйств и предприятий, которые затем оплачивают другие расходы, связанные с обслуживанием и расширением сети. Это может повлиять даже на тех клиентов, которые не находятся в непосредственной близости от дата-центров, поскольку их электроэнергия поступает из той же сети.

Каждый день оптовые цены на электроэнергию измеряются в режиме реального времени с помощью локальных точек предельного ценообразования в энергосистеме, называемых узлами. Локальные точки предельного ценообразования в основном формируются с учетом затрат на производство энергии и перегруженности сети. Аналитики Bloomberg проанализировали данные с 25 тыс. узлов, используемых семью региональными органами по передаче электроэнергии. В 2020 г. оптовые цены на электроэнергию по всей стране в среднем составляли $16 за мегаватт-час (МВт-ч) с небольшими колебаниями в зависимости от энергетического рынка. В 2025 г. стоимость электроэнергии будет в большей степени зависеть от вашего местоположения. Во многих частях страны цены высокие, а в некоторых центральных штатах оптовые цены отрицательные, то есть производится больше электроэнергии, чем потребляется.

Возможное решение

Существуют способы избежать роста тарифов для населения. Наиболее эффективный — строительство собственной генерации для конкретного ЦОДа. Именно так поступают в компании xAI. Ведь в 2025 г. суперкомпьютер Colossus питается от отдельной электростанции с газовыми турбинами. Аналогичный подход реализует Google с кластером атомных реакторов Hermes-2, а Microsoft даже планирует перезапустить атомную электростанцию (АЭС) «Трехмильный остров» в Пенсильвании — объект, прославившийся аварией 1979 г.

Однако даже в этом идеальном сценарии остаются вопросы экологического воздействия, поскольку энергопотребление таких объектов в ближайшее время явно не сократится. При этом крупные технологические компании, несмотря на опасения по поводу финансирования, проявляют чрезмерную заинтересованность в ускорении строительства.

«Без принятия мер центры обработки данных, на которые приходится вся нагрузка, будут обходиться остальным американцам очень дорого», — сказал генеральный директор Generate Capital Дэвид Крейн (David Crane). По его словам, такой спрос может привести к перебоям в подаче электроэнергии на некоторых энергетических рынках США в течение уже 2026-2027 г.

Международный опыт

Цены на аукционах по продаже электроэнергии в Японии достигли рекордно высокого уровня на фоне ожиданий правительства, что ИИ будет активно развиваться, в то время как Малайзия повышает тарифы на электроэнергию для ЦОДов, поскольку новые объекты сокращают предложение. В Великобритании, согласно отчету Aurora Energy Research, рост спроса со стороны дата-центров может привести к повышению цен на электроэнергию на 9% к 2040 г.

По данным Bloomberg, к 2035 г. ЦОДы по всему миру будут потреблять более 4% электроэнергии. Другими словами, если бы эти объекты были странами, они заняли бы четвертое место по потреблению электроэнергии, уступив только Китаю, США и Индии.

The White House Президент США Дональд Трамп

По прогнозам Grid Status, к 2035 г. спрос на электроэнергию со стороны ЦОДов в США вырастет вдвое и составит почти 9% от общего спроса. Некоторые прогнозируют, что это будет самый большой скачок спроса на электроэнергию в США с тех пор, как в 1960 г. появилось кондиционирование воздуха. Это происходит на фоне уже существующих проблем с обновлением устаревшей инфраструктуры и адаптацией к изменению климата.

Политические обещания

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), победивший на выборах в январе 2025 г. отчасти из-за недовольства американцев ростом потребительских цен, заявил во время предвыборной кампании, что в течение 18 месяцев после вступления в должность он снизит цены на электроэнергию вдвое. Однако с момента его инаугурации и до октября 2025 г. цены только выросли. В этом месяце его министр энергетики Энрико Ферми (Enrico Fermi) заявил, что растущие счета за электроэнергию теперь являются его самой большой проблемой.

Американский президент отстаивает доминирование американского ИИ, одновременно отказываясь от поддержки новых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции, в рамках своего «Единого прекрасного законопроекта», который, по мнению некоторых экспертов, увеличит средние счета за электроэнергию для домохозяйств. По прогнозам Grid Status, в 2035 г. будет введено в эксплуатацию на 23% меньше новых солнечных, ветряных и накопительных энергетических объектов, чем без этого законопроекта.

Вместо этого Дональд Трамп сосредоточился на получении энергии за счет расширения использования угля, природного газа и атомной энергии. В своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс (Taylor Rogers) обвинила администрацию Джо Байдена (Joe Biden) в том, что ее климатическая программа и деструктивная политика привели к росту цен на энергоносители. «Действия президента Трампа, направленные на высвобождение американской энергии, — единственная причина, по которой в нашей стране не было отключений электроэнергии и сбоев в энергосистеме, которые могли бы произойти» при прежней политике, — сказала она.