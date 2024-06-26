«Почта России» оптимизирует и цифровизует логистику

Об изменениях в сфере логистики от транспортной инфраструктуры до информационных систем рассказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Изменения в логистике затронули прежде всего сортировочные центры. До 25% увеличилась доля автоматической сортировки, что позволило оптимизировать множество логистических задач, а также устранить возможность человеческой ошибки. «Почта России» запустила свыше 1000 направлений глубокой сортировки и сократила количество сортировочных операций. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

За счет автоматизации значительно сократились сроки доставки почтовых отправлений. Так, 90,1% посылок «Почта России» доставляет в рыночные сроки или же с их опережением. Оптимизация логистических процессов позволила снизить пробег автотранспорта на 43 млн км за 2023 г., а коэффициент использования автотранспорта увеличился практически до 70%.

«Почта России» продолжает тестировать беспилотный электрический транспорт. На территории логистического центра «Внуково-2» автономный грузовик перевозит почтовые отправления внутри между корпусами.

«Наша компания постепенно отказывается от использования бумаги и в сфере логистики. До 30% сократилось количество бумажных актов, а при переходе на электронные путевые листы нам удалось отказаться от 3 млн путевых листов. Ежегодно экономия за счет отказа от использования бумаги в логистике составляет 250 млн руб., мы будем стремится поддерживать эту тенденцию и в дальнейшем», — отметил Максим Цыпин.