Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ

Центральный университет и ведущий российский разработчик ПО Arenadata объявили о запуске двухлетней стипендиальной программы для студентов и разработке образовательной программы по большим данным. Дефицит специалистов в этой области ощущают ведущие российские компании и организации из различных секторов экономики.

Цель сотрудничества — подготовка специалистов по работе с данными, которые соответствуют современным требованиям ИТ-рынка.

Стипендиальная программа

Стипендии Arenadata предназначены для 15 студентов бакалавриата Центрального университета по направлениям «Разработка», «Искусственный интеллект», «Бизнес и аналитика», которые успешно пройдут отборочные испытания.

В течение двух лет студенты будут получать ежемесячные стипендии при условии хорошей успеваемости.

Вторым направлением сотрудничества стала разработка отдельного курса по большим данным для студентов магистратуры, длительность которого составит один семестр. В рамках курса к преподавательскому составу Центрального университета присоединятся эксперты из Arenadata. Среди преподавателей курса:





Кирилл Гоменюк, старший дата-инженер, Т-Банк;

Максим Керемет, старший дата-инженер, Wolt;

Александр Жариков, архитектор информационных систем, Arenadata;

Дмитрий Яценко, тренер по продуктам, Arenadata;

Алексей Струченко, архитектор информационных систем, преподаватель учебного центра, Arenadata.





Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata: «Не секрет, что команда — ключевой актив ИТ-компаний. В Группе Arenadata собрались единомышленники и эксперты международного уровня по работе с данными. Имея опыт работы в зарубежных ИТ-гигантах, развивая open source проекты вместе с мировым сообществом, мы накопили достаточный багаж знаний, чтобы делиться им с юными талантами на системной основе. Создание уникального курса по Big Data и запуск стипендиальной программы для наиболее устремленных студентов позволят усилить профессиональные компетенции учащихся, мотивировать их на решение сложных и прорывных задач в области работы с данными и обеспечить кадровый потенциал как для нашей компании, так и для клиентов и партнеров по всей стране».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «В Центральном университете мы выстраиваем систему образования, максимально приближенную к потребностям бизнеса, и отталкиваемся от реальных навыков, необходимых ему сегодня. Активное участие Arenadata в составлении образовательных курсов помогает нам приблизиться к этой цели и обогащает учебную программу реальными профессиональными кейсами. Поощрение студентов, которые стремятся к хорошей успеваемости, стимулирует в перспективе формирование квалифицированного кадрового ИТ-резерва в России. Перспективы получения места на стажировку в Arenadata делают сотрудничество взаимовыгодным и поддерживают принцип прямой связи между работодателями и потенциальными специалистами».

Центральный университет

Центральный университет — это первый в России вуз на основе STEM‑модели (science, technology, engineering, mathematics), созданный при поддержке крупнейших российских компаний: Т-Банк, Positive Technologies, VK, МТС и других. Здесь студенты получают практические навыки для работы в сфере ИТ и свои первые оферы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики, имеющие опыт как преподавания в лучших российских вузах, так и работы в крупнейших ИТ-компаниях. Выпускники получают дипломы о высшем образовании по специальностям «Математика и компьютерные науки», «Бизнес-информатика». В июле 2023 года Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры.

Arenadata

Группа Arenadata — ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. Группа представлена во всех ключевых нишах рынка и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых категорий.

Платформа данных группы Arenadata дает клиентам возможность извлечь максимум пользы от накопленной информации — от оптимизации затрат до применения ИИ для удержания и завоевания новых клиентов. Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также государственном секторе. В числе клиентов: ВТБ, Росбанк, X5 Group, «Магнит», «Юнилевер Русь», ММК, «Газпром нефть» и многие другие.