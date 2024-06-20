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«КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятельности. Модуль бесшовно интегрируется в корпоративный портал на «Битрикс24» и помогает каждому сотруднику получить отзыв о своей работе от руководителей проектов без привлечения HR.

Благодаря новому решению работники могут самостоятельно инициировать процесс сбора обратной связи через определение необходимого проекта и выбор фидбек-провайдеров — коллег, от которых нужен отзыв. В результате система формирует необходимые отчеты как для инициатора, так для его руководителя, наставника или HR.

«Наши сотрудники уже активно пользовались корпоративным порталом на базе «Битрикс24», поэтому процесс сбора обратной связи решили организовать внутри платформы. У нас есть своя команда разработчиков «Битрикс24», которые отвечают за развитие интранета и его интеграцию с закрытыми корпоративными сервисами. Но, чтобы проект получился по-настоящему эффективным, требовалась глубокая экспертиза не только в ИТ, но и в HR-направлении. Поэтому в качестве подрядчика мы привлекли ГК «КОРУС Консалтинг» — делится Светлана Юрова, руководитель проектов по HR автоматизации группы компаний Б1.

Новым модулем на корпоративном портале уже пользуются сотрудники, а HR-специалисты значительно сократили время на подготовку к процессу оценки персонала. Также для хранения информации сформировано единое цифровое пространство, которым удобно пользоваться всем участникам.

«Мы реализовывали проект совместно с ИТ-командой Б1. Особое внимание уделялось выстраиванию эффективных коммуникаций между командами и отдельными сотрудниками. В результате мы отлично сработались, и в перспективе этого года планируем внедрить модуль «Адаптация K-Team» и «Оценка 360» на корпоративном портале компании» — говорит Валерия Балтабаева, руководитель проекта департамента корпоративных сервисов ГК «КОРУС Консалтинг».

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