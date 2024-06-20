Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента

Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительства. Документ подписали CEO «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин и коммерческий директор компании «Системный софт» Александр Гуревич. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

В рамках соглашения «Самолет» и «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента, сотрудничество позволит решать бизнес-задачи заказчиков, связанные с внедрением сложных инновационных продуктов, на качественно ином уровне. Основной акцент во взаимодействии будет сделан на обмене опытом, методиками и проектными технологиями, а также обучении специалистов и расширении экспертизы компаний.

«Самолет» уже несколько лет создает собственные ИТ-решения и сегодня группа — один из лидеров рынка проптех. Мы наблюдаем устойчивый интерес к нашим продуктам не только со стороны девелоперов, но и со стороны компаний из других отраслей, которые сталкиваются с аналогичными бизнес-процессами. «Системный софт» занимает высокие позиции на российском ИТ-рынке, обладает широкими компетенциями, командой опытных специалистов, поэтому заключение данного соглашения стало логичным шагом в развитии обоих партнеров и позволит расширить уже имеющуюся экспертизу, а также увеличить долю рынка, — сказал Дмитрий Самоходкин, CEO «Самолет 10D». — Строительные компании сегодня вслед за банками и ритейлерами вступают на путь цифровой трансформации, ищут надежных вендоров и консультантов и выбирают зарекомендовавшие себя продукты. Соглашения, подобные тому, что мы заключили, пока не сильно распространены на рынке девелопмента, но это открывает огромные возможности для разработки новых решений и сервисов и создает предпосылки для дальнейшего развития отрасли».

«Наша компания делает серьезный шаг в сторону сотрудничества с новым поколением российских разработчиков. Важным аспектом является четкий и качественный подход к созданию отечественных решений, примером которых может служить цифровая платформа «Самолет 10D». Ее ключевая особенность заключается в том, что все предлагаемые решения прошли проверку на практике на собственных проектах «Самолета» и уже доказали свою эффективность», – отметил Александр Гуревич, коммерческий директор компании «Системный софт».