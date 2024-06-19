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«Группа Астра» и Кубанский государственный технологический университет стали партнерами

«Группа Астра» и Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

КубГТУ в ЮФО готовит специалистов по информационной безопасности. Сотрудничество с российским разработчиком в части обучения ИТ-кадров профессиональному взаимодействию с отечественными продуктами для сопровождения ИТ-импортозамещения региона даст возможность значительно усилить учебные программы вуза. В рамках партнерства планируется оснащение классов университета ОС «Astra Linux», участие студентов в программах «Астра-карьера» и «Астра-стипендия», погружение преподавательского состава в тонкости работы с продуктами экосистемы «Группы Астра». Предполагается внедрение решений вендора не только в образовательный процесс, но и перевод на них всей инфраструктуры высшего учебного заведения.

«Для Кубанского государственного технологического университета как флагмана инженерного образования на Юге России сотрудничество с «Группой Астра» позволит готовить еще более квалифицированных специалистов для российской ИT-индустрии. Обучающиеся смогут решать свои научные и образовательные задачи с использованием продуктов экосистемы «Группы Астра». Для нас сегодня очень важен этот шаг к полному технологическому суверенитету: как с точки зрения корпоративных систем вуза, так и подготовки студентов на базе отечественного программного обеспечения», — отметила Татьяна Коновалова, проректор по учебной работе Кубанского государственного технологического университета.

«Группа Астра» как ведущий разработчик страны заинтересована в сотрудничестве с основными высшими учебными заведениями Южного федерального округа. И КубГТУ для нас в этом отношении сильный и значимый партнер, кооперация с которым даст серьезные результаты в направлении обучения ИТ-специалистов. И здесь важна не только подготовка как преподавателей, так и студентов, но и то, что на отечественные продукты университет планирует перейти полностью. Обучать тому, на чем будет работать сам, - очень верное и логичное стратегическое решение», — сказал Михаил Агасиев, заместитель директора по продажам в ЮФО «Группы Астра».

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