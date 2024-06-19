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Еще один резидент технопарка «Жигулевская долина» стал участником проекта «Сколково»

Дизайн-студия «ТАКО», резидент технопарка «Жигулевская долина», стала резидентом Фонда «Сколково» с проектом «ТАКО». Это диффузионная нейросеть для создания дизайна в различных областях и проверки по патентным базам данных с использованием машинного обучения». Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина».

Платформа позволяет генерировать дизайнерские решения и проверять их уникальность. Особенность метода заключается в автоматизированном сочетании искусственного интеллекта и глубокого обучения для создания уникальных дизайнерских концепций. Нейросеть «ТАКО» не только разрабатывает дизайн, но и автоматически анализирует его на предмет оригинальности в патентных базах данных с использованием компьютерного зрения. Это не только уменьшает временные и ресурсные издержки на проверку оригинальности, но и устраняет возможность человеческих ошибок. Важным преимуществом этого подхода является отсутствие прямых конкурентов на рынке: ни один существующий сервис пока не предоставляет такой интегрированной и автоматизированной системы для создания и проверки оригинальности дизайна.

Директор дизайн студии «ТАКО» Александр Голодяев рассказал, с какими сложностями его команда столкнулась на пути к резидентству в Сколково: «Нам не с первого раза удалось стать резидентами «Сколково». Отмечу, что «Жигулевская долина» нам активно помогала – и это сыграло ключевую роль в получении статуса».

Он отметил, что площадка «Сколково» – отличная среда для дальнейшего развития проекта и его технической доработки. И статус резидента позволит получить новый управленческий опыт.

«Уже подали заявку на менторство, чтобы компенсировать проблемы в понимании коммерциализации. В будущем при поддержке менторов подтянем техническую составляющую, чтобы проект соответствовал всем мировым трендам», – отметил Александр Голодяев.

Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором «Сколково». Специалисты технопарка оказывают консультационную поддержку, отрабатывая заявку на каждом этапе, находясь в постоянном контакте со «Сколково». На сегодняшний день резидентами фонда стали 23 компании технопарка «Жигулевская долина».

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