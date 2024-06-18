«СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» подтвердил статус оператора ЭДО, который будет действовать до июня 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Каждые два года операторы электронного документооборота должны проходить процедуру подтверждения своего статуса. Это позволяет гарантировать предоставление компанией надежной инфраструктуры и высокого уровня услуг.

В соответствии с приказом ФНС России № ЕД-7-26/546@, начиная с 1 марта 2022 г., были внедрены новые стандарты для операторов счетов-фактур и налоговой отчетности. Компании, соответствующие установленным критериям, после прохождения процедуры вносятся в единый реестр ФНС России и обязаны подтверждать статус каждые два года.

«СберКорус» прошел процесс проверки и подтвердил соответствие требованиям ФНС России. Действие статуса продлится до июня 2026 г.

«СберКорус предоставляет цифровые решения 2,7 млн клиентам, а аудитория ежемесячных активных пользователей продуктов компании составляет 452 тыс. человек. Подтверждение статуса является не просто формальностью, но и гарантией доверия со стороны государственных органов. «СберКорус» как один из ведущих операторов ЭДО в России отвечает за сохранность информации и эффективность обмена документами, поэтому регулярные проверки помогают минимизировать риски для пользователей, поскольку стабильно функционирующий и безопасный электронный документооборот играет важную роль в их бизнес-процессах, позволяя экономить деньги и время на ведении документооборота. Подтверждение статуса оператора ЭДО свидетельствует о том, что «СберКорус» обладает необходимыми ресурсами и способен обеспечить надежный обмен электронными документами для нескольких миллионов своих клиентов», ‒ отметил Виталий Тарасов, генеральный директор «СберКорус».

Помимо юридически значимого электронного документооборота «СберКорус» предоставляет клиентам сервис EDI, систему электронного обмена коммерческими документами с торговыми партнерами, и «Транспортный ЭДО» ‒ сервис по учету и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а также обмену перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП).