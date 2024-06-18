Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение

Arenadata и PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на систему бизнес-анализа PIX BI и кластерную колоночную СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM). Совместное решение позволит создавать аналитические отчёты в высоконагруженной и отказоустойчивой среде, используя большие объёмы данных.

PIX Robotics и Arenadata объединили возможности своих продуктов, чтобы предоставить пользователям мощную аналитическую платформу со встроенной СУБД. Созданная на базе ClickHouse система Arenadata QuickMarts дает возможность выполнять аналитические запросы на структурированных больших данных многократно быстрее традиционных СУБД.

Компании провели тщательную работу по интеграции функционала двух продуктов, чтобы обеспечить их эффективное использование в едином контуре инфраструктуры заказчиков. В результате нагрузочного тестирования разработчики подтвердили совместимость и производительность систем – на сервере могут стабильно работать одновременно более 110 пользователей.

Приобретая совместное решение от PIX Robotics и Arenadata, заказчики получат полностью российскую разработку, способную обеспечить безопасность и целостность критически важных данных. Стоит также отметить, что это On-prem решение, которое развертывается на собственных мощностях заказчика. Оба продукта – PIX BI и ADQM – включены в реестр отечественного ПО, а ADQM также имеет сертификацию ФСТЭК. Таким образом, решение будет особенно актуально государственным организациям и компания с государственным участием.

«Отвечая на запрос рынка, PIX Robotics и Arenadata представили решение, которое позволит заниматься продвинутой аналитикой, отвечая при этом высоким требованиям информационной безопасности. Благодаря тесному сотрудничеству мы также сможем обеспечить заказчикам надежную поддержку и эффективное обучение», — прокомментировал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI, компания PIX Robotics.

«Совместное решение PIX Robotics и Arenadata — пример технологического альянса, результат которого полезен и интересен всему ИТ-рынку. Благодаря ему клиенты получают комплексный продукт с единой точкой доступа, что улучшает удобство работы с ним», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

Ключевыми дистрибьюторами решения выступают центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий Axoft и международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит». Технологический бандл, состоящий из лицензий на PIX BI и ADQM, уже доступен к заказу.