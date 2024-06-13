Китайские серверы уверенно осваивают рынок. Опыт сотрудничества SharQ и НВБС

В рамках секции «Цифровая инфраструктура» будет представлено выступление директора по развитию бренда серверного оборудования Sharq Сергея Авдеева.

Его тема: «Замена западного поставщика на восточного. Кейс Sharq и НВБС». Спикер поделится деталями проекта, который был реализован некоторое время назад в партнерстве с системным интегратором и сервис-провайдером компанией НВБС.

Sharq – собственный ИТ-бренд компании Huaxun Group, которая с 2018 года осуществляет поставки, внедрение и сервисное сопровождение ИТ- и телеком-оборудования для государственных компаний и частного бизнеса и является одним из лидеров импортных поставок серверного оборудования. Именно серверы Sharq были выбраны интегратором в качестве альтернативы ушедшему с российского рынка бренду оборудования. О том, как развивался проект, на основании каких критериев компания НВБС выбрала Sharq, каковы результаты партнерства, расскажет представитель марки. Кроме того, он сможет развеять все мифы и предубеждения, которые распространены в отношении китайского оборудования.

На совместном стенде в фойе конференции можно будет получить консультации по всем видам серверов, условиям поставки и сервисной поддержке Sharq, а также ознакомиться со всеми возможностям и услугами НВБС. А все заинтересованные в сотрудничестве с компаниями смогут посетить шоу-рум Sharq, который располагается в Москве, на площадке компании НВБС.