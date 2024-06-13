CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Китайские серверы уверенно осваивают рынок. Опыт сотрудничества SharQ и НВБС

В рамках секции «Цифровая инфраструктура» будет представлено выступление директора по развитию бренда серверного оборудования Sharq Сергея Авдеева.

Его тема: «Замена западного поставщика на восточного. Кейс Sharq и НВБС». Спикер поделится деталями проекта, который был реализован некоторое время назад в партнерстве с системным интегратором и сервис-провайдером компанией НВБС.

Sharq – собственный ИТ-бренд компании Huaxun Group, которая с 2018 года осуществляет поставки, внедрение и сервисное сопровождение ИТ- и телеком-оборудования для государственных компаний и частного бизнеса и является одним из лидеров импортных поставок серверного оборудования. Именно серверы Sharq были выбраны интегратором в качестве альтернативы ушедшему с российского рынка бренду оборудования. О том, как развивался проект, на основании каких критериев компания НВБС выбрала Sharq, каковы результаты партнерства, расскажет представитель марки. Кроме того, он сможет развеять все мифы и предубеждения, которые распространены в отношении китайского оборудования.

На совместном стенде в фойе конференции можно будет получить консультации по всем видам серверов, условиям поставки и сервисной поддержке Sharq, а также ознакомиться со всеми возможностям и услугами НВБС. А все заинтересованные в сотрудничестве с компаниями смогут посетить шоу-рум Sharq, который располагается в Москве, на площадке компании НВБС.

erid:LjN8K7T5DРекламодатель: ООО "ХУАСЮНЬ ГРУПП РУ"ИНН/ОГРН: 7703464841/1187746785050Сайт: https://sharqserver.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024