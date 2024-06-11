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Половина россиян верит в замену человека нейросетями в рутинных задачах

Hi-Tech Mail.ru (проект VK) провел опрос среди читателей и выяснил, как они относятся к нейросетям и пользовались ли сервисами для генерации текста и изображений.

Результаты показали, что большинство россиян (73%) знают, что такое нейросеть. Половина читателей (49%) верят, что искусственный интеллект (ИИ) способен заменить человека, но только в решении рутинных задач. Еще четверть (26%) убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. 25% уверены, что такого не произойдет ни в одной сфере. Об этом CNews сообщили представители VK.

27% опрошенных читателей проекта хотят попробовать нейросети в ближайшее время. 16% ответили, что уже генерировали изображения с помощью искусственного интеллекта, 8% - использовали чат-боты для генерации текста. Еще 15% тестировали и те, и другие виды нейросетей. Каждый третий (34%) заявил, что не тестировал нейросети и не хочет этого делать.

Отношение к нейросетям у опрошенных россиян в целом оптимистичное. Только 21% респондентов относятся к ним отрицательно и считают, что развивать стоит другие технологии. 30% уверены, что за этой индустрией будущее. Половина опрошенных россиян (49%) относятся к нейросетям нейтрально и считают их логичной вехой прогресса.

По мнению респондентов, основные отрасли, где нейросети и ИИ пригодятся больше всего, - медицина (32%) и промышленность (25%). Среди других сфер, где может быть полезен искусственный интеллект: сервисное обслуживание в публичных местах (12%); образование и наука (12%); креативные индустрии (4%); создание произведений искусства (3%).

Только 8% считают, что нейросети и ИИ не пригодятся ни в одной из перечисленных отраслей.

Опрос проходил на страницах сайта Hi-Tech Mail.ru с 30 мая по 3 июня 2024 г. В опросе приняли участие 4 000 респондентов.

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