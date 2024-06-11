Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М. В. Ломоносова перешел на МИС qMS

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила медицинскую информационную систему qMS в Медицинском научно-образовательном центре МГУ им. М. В. Ломоносова. Внедрение МИС позволило автоматизировать и оптимизировать процессы в клинико-диагностическом отделении, стационаре, лаборатории и других подразделениях клиники. Инструменты системы помогают контролировать и оптимизировать финансовые потоки, вести аналитику, а также систематизировать работу аптечного и других складов центра. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М. В. Ломоносова (МНОЦ) – первая клиника в России, созданная в структуре классического университета. Центр оказывает специализированную медицинскую помощь, используя персонализированный и междисциплинарный подход. Комплекс центра включает в себя поликлинику на 320 посещений в смену, диагностический центр, стационар на 300 коек, 8 операционных и реабилитационный центр.

Ранее специалисты клиники использовали в работе собственную информационную систему «Ломоносов» и лабораторную систему стороннего разработчика. Для расширения функциональных возможностей и более масштабной оптимизации процессов клиника приняла решение внедрить комплексную МИС, которая охватит все задачи МНОЦ. После длительного изучения представленных на рынке решений, консультаций с вендорами и ознакомительных визитов в другие российские клиники, выбор был сделан в пользу МИС qMS от компании СП.АРМ.

Одним из главных требований к системе была возможность работать с различными источниками внешнего финансирования клиники – как из федерального, так и из городского бюджетов. Также были важны инструменты для работы стационара, поликлиники, лаборатории, аптечного склада, радиологии. МИС qMS соответствовала требуемым параметрам полностью.

Проект по внедрению qMS стартовал в сентябре 2023 г. После аудита процессов заказчика команда СП.АРМ сформировала график работ, подготовила и настроила необходимую для запуска системы инфраструктуру. Клиника со своей стороны обеспечила техническую готовность, обновила компьютерное оборудование для 100 автоматизированных рабочих мест.

Подключение к МИС qMS происходило поэтапно. Первыми с системой начали работать специалисты главных складов центра, склада медикаментов, изделий медицинского назначения и реагентов, отделений. Далее к qMS подключилась лаборатория МНОЦ, отделение лучевой диагностики, Клинико-диагностическое отделение (КДО).

Для лаборатории настроены штрих-принтеры для маркировки пробирок, вся необходимая документация и журналы в электронном формате, оповещения лечащих врачей, а также автовалидация результатов с анализаторов. Используя МИС сотрудники лаборатории ежедневно формируют и подают отчет по выполненным услугам в отдел ОМС.

Оборудование отделения лучевой диагностики подключено к системе PACS AGFA. В ближайшее время планируется запустить интеграцию с Единым радиологическим информационным сервисом.

Специалисты регистратуры КДО с помощью МИС записывают пациентов на прием, отдел платных услуг – работают с финансовыми документами. Врачи ведут в системе записи в электронных картах пациентов, делают необходимые назначения по итогам консультаций.

Личный кабинет открыл пациентам доступ к расписанию врачей и записи к ним в онлайн-формате, просмотру результатов лабораторных и диагностических исследований, записей в медицинских картах. Также в нем можно заполнять различные анкеты и дневники наблюдения. Эти возможности повышают качество обслуживания пациентов и повышают их лояльность к клинике.

Команда СП.АРМ провела очное и онлайн-обучение сотрудников центра как в групповом, так и в индивидуальном формате, подключила курсы дистанционного обучения, подготовила различные инструкции, памятки и видеоуроки по работе с системой. Всего в МИС сегодня работают 386 специалистов МНОЦ.

«Сейчас мы продолжаем поддержку команды заказчика, идет так называемый этап стабилизации МИС. В планах – внедрение врачебных комиссий, запуск электронного листа нетрудоспособности, мобильного приложения, согласование отчетности по складу крови, полноценный запуск лечебного питания. Уже в ближайшее время клиника перейдет на этап сопровождения. Мы рады сотрудничать с такой сильной командой профессионалов и уверены, что в скором времени клиника с помощью qMS сможет полностью оптимизировать все бизнес-процессы и выйти на новый уровень информатизации», – отметила Олеся Лосева, руководитель проектов отдела внедрения СП.АРМ.

«Мы переживали, что переходный этап от старой МИС к новой затянется, сотрудникам будет тяжело сразу начать работать в qMS, но все прошло максимально безболезненно и быстро. Уже буквально через неделю наши специалисты начали активно использовать новую систему. МИС удовлетворяет наши запросы полностью. С ее внедрением мы получили возможность вести учет клинико-экспертной работы в электронном виде, анализировать работу подразделений по многим параметрам, систематизировать ее и тем самым экономить финансы. МИС помогает эффективно контролировать перемещения медикаментов и изделий медицинского назначения, выгружать реестры счетов ОМС в территориальный фонд и решить другие организационные вопросы. Планируем расширять функциональные возможности, внедрять новые и использовать в дальнейшем МИС также для научных целей», – сказал Арташес Армаганов, заведующий центром телемедицины и дистанционного обучения Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова.