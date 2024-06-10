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Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар»

Компания Философт», ИТ-разработчик приложения «Мажордом», и производитель приборов учета энергоресурсов «Пульсар» стали партнерами. Об этом CNews сообщили представители Философт».

Продукт «Мажордом» – приложение, позволяющее управлять умным домом. В числе его функционала также присутствует возможность напрямую коммуницировать с управляющей компанией, подавать показания счетчиков и контролировать своевременную и четкую оплату коммунальных услуг.

Для того, чтобы эти функции были доступны и работали корректно в любом из ЖК, между «Мажордомом» и производителем приборов учета, установленных в доме, должно быть подписано соглашение о партнерстве. Так, «Мажордом» интегрировался с компанией «Тепловодохран», производящей приборы учета энергоресурсов под брендом «Пульсар». «Пульсар» предлагает комплексное решение для построения автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Компания производит как аппаратные, так и программные составляющие. В качестве ПО верхнего уровня «Тепловодохран» предлагает программный комплекс «Пульсар», который работает с помощью свободно распространяемой базы данных. Он имеет в своем составе модули, отвечающие за конфигурирование, опрос и мониторинг системы энергоучета, а также за формирование отчетов о потреблении энергоресурсов. Комплекс имеет web-интерфейс, с помощью которого можно настроить доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет. Данный функционал используется и в ЖК Znak федерального девелопера «Железно».

Тип интеграции «Мажордома» и «Пульсара» – cloud to cloud – обмен данными между серверами. При установке и настройке приборы учета производителя «Пульсар» отображаются в приложении для управления умным домом «Мажордом», где каждый житель может контролировать показания счетчиков.

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