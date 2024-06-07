Технологии VK помогут ГК «А101» развивать инфраструктуру жилых комплексов

VK и ГК «А101» объединят экспертизу для развития инфраструктуры жилых районов. Соответствующее соглашение подписали директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов и заместитель вице-президента, коммерческий директор VK Ирина Алексеева. Об этом CNews сообщили представители VK.

Стороны планируют использовать технологии и сервисы на базе ИИ для анализа рынка, цифровизации бизнес-процессов застройщика и повышения комфорта новых объектов.

«Технологические компетенции VK и экспертиза ГК "А101" позволяют, к примеру, вывести на совершенно другой уровень социологические исследования. Вполне вероятно, они окажут заметную помощь в формировании новых подходов к инфраструктурному наполнению жилых районов, появлению в них новых, необычных для рынка недвижимости функций», — отметил директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов.

В частности, аналитические ML-сервисы VK Predict помогут проводить глубокую аналитику территории жилых районов и строить прогнозы по портрету потенциальной аудитории и трафику. Данные в агрегированном виде позволят спрогнозировать уровень спроса на те или иные услуги в локации и определить состав и уровень коммерческих объектов.

Сервисы VK также помогут ГК «А101» проводить качественные и количественные исследования аудитории для определения потребностей клиентов, проверки гипотез и разработки современной и комфортной инфраструктуры. Решения помогут увеличивать продажи и выстраивать системную работу с покупателями и жильцами для улучшения их опыта и повышения лояльности.

«VK разрабатывает сервисы на базе технологий ИИ и анализа массивов данных, которые помогают развивать территории и оптимизировать строительство. Они позволяют объективно подходить к планированию инвестиций в строительство и улучшению городской инфраструктуры. Кроме того, мы развиваем коммуникационные сервисы на базе соцсетей, контентных платформ и рекламных технологий. В комплексе они позволяют не только решать маркетинговые задачи бизнеса, но и улучшать опыт клиентов. Уверена, что вместе с командой ГК "А101" мы сможем вывести продукты в сфере жилой и коммерческой недвижимости на принципиально новый уровень», — сказала коммерческий директор VK Ирина Алексеева.