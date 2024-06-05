Кировчане могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС

ПАО «МТС» открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Программа предоставляет 30 бесплатных мест для обучения, финансирование полностью ведется со стороны МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сентябре 2024 г. МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 г. Поступление возможно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига».

«Обучение по программе идет два года и основывается на реальных кейсах в области ИИ. Преподавателями магистратуры выступят ведущие специалисты факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, а также сотрудники МТС. Студентом может стать любой желающий из всех регионов страны, в том числе из Кировской области, но, разумеется, навыки по программированию, математической подготовке, машинному обучению очень пригодятся. Уверены, что выпускники программы смогут добиться значительных результатов в ИТ-отрасли, научной и коммерческих сферах», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Сегодня инструменты искусственного интеллекта затрагивают практически все отрасли экономики и являются драйверами цифрового развития страны. Запуск совместной магистерской программы ВШЭ и МТС - это отличная возможность получить востребованную профессию и создать собственный бизнес. Год назад мы открыли базовую кафедру МТС на факультете компьютерных наук, и создание магистратуры - логичное продолжение нашего плодотворного сотрудничества. Мы благодарны компании МТС за поддержку в раскрытии потенциала наших студентов и совместную работу над актуальными проектами в сфере искусственного интеллекта», - отметил Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.