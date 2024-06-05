«Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт»

На выставке «Комплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена для автоматизации управленческой деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности и регионального и муниципального управления. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Основой для создания платформы «Умный город» стали технологические платформы и инструменты low-code разработки Digital Q от компании «Диасофт», которые позволяют создать эффективную производственную среду, разрабатывать архитектурно правильные решения и полностью автоматизировать производство программных продуктов. Платформа «Умный город» разработана в концепции low-code, что позволяет быстро и гибко адаптировать ИТ-решение под любые потребности заказчиков.

«Искра Технологии» и «Диасофт» являются технологическими партнерами и планируют развивать дальнейшее сотрудничество.