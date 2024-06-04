Робота для отделки помещений сконструировали студенты НГУ

Студенты бакалавриата Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (ИИР НГУ) построили робота, выполняющего несложные, но трудоемкие операции (шлифовка стен) на строящихся объектах. Работа была выполнена в рамках курса «Проектная деятельность». Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Все проекты для курса, а всего их было десять, брались от реальных заказчиков, в каждом случае надо было решить задачу из их рыночной деятельности, используя компетенции, которым обучались студенты — в области робототехники и технологий искусственного интеллекта», — сказал автор курса, управляющий партнер венчурного синдиката Coion Евгений Иванов.

Одним из таких заказчиков выступила крупная строительная компания, специализирующаяся на возведении нежилых строительных объектов в разных регионах страны, включая Новосибирскую область.

Представители компании поставили задачу: автоматизировать работы по шлифовке стен в помещениях перед их чистовой отделкой. Обычно эту работу выполняют с помощью низкоквалифицированной рабочей силы, и заказчику часто приходилось сталкиваться с текучкой кадров и затрачивать немалые усилия для контроля качества выполняемых работ. Автоматизация процесса в таких условиях выглядела эффективным решением.

Заказчик предоставил стандартного робота-манипулятора, в ходе выполнения проекта студенты оснастили его необходимыми шлифовальными инструментами и разработали специальное программное обеспечение для управления ими.

Следующий этап внедрения нового технологического решения — интеграция робота в производственный процесс, возможные модификации его оснастки и «софта» под особенности разных строительных объектов. В ИИР НГУ не исключили, что для этой работы компания привлечет команду, создавшую робота, но уже не в формате студенческого проекта, а в качестве своих сотрудников.

«Задачей ИИР НГУ является подготовка сотрудников для тех компаний, которые хотят пробовать и развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных прикладных задачах, в первую очередь речь и идет о компаниях сибирского региона. Поэтому наши студенты, начиная с третьего курса, работают по задачам от индустриальных партнеров. Многие из них и дальше продолжают решать подобные задачи, поступая на работу в эти компании. В таком случае мы считаем, что цель достигнута и ИИР хорошо выполнил свою работу», — отметил директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

В числе других работ, выполненных в рамках курса, — проекты в области компьютерного зрения, а также связанные с анализом массивов данных (например, разработка алгоритмов предиктивной аналитики с целью предсказания эпилептических припадков). Исходя из успешного опыта такого рода проектной деятельности, руководство ИИР НГУ приняло решение сделать данный курс постоянной частью образовательной программы.