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Клиенты IXcellerate получили возможность управлять услугами через личный кабинет

IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров, предоставила клиентам новые возможности для управления сервисами colocation. Компания расширила функционал личного кабинета, консолидировав всю информацию, необходимую для работы с ЦОД. Помимо стандартного функционала − оформлять права доступа и открывать заявки − у заказчиков IXcellerate появилась возможность делать заказы и управлять стойко-местами, разнесенными по разным площадкам. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate.

Модернизация «Личного кабинета заказчика» – новый шаг в развитии системы управления услугами, создание которой началось в 2022 г. Чтобы предоставить клиентам удобный инструмент для взаимодействия со службой поддержки, IXcellerate мигрировала на российскую ITSM-платформу SimpleOne (включена в реестр отечественного ПО). На ее основе компания объединила внешний портал для заказчиков и внутренний портал, к которому подключены подразделения клиентского сервиса, отделы ИТ, продаж, бухгалтерии и HR. Эта трансформация позволила сделать процесс исполнения внешних и внутренних заявок максимально прозрачным и оперативным: с момента запуска все обращения ведутся и учитываются исключительно через единую платформу.

В новой версии личного кабинета собрана информация по ключевым сервисам: перечень всех подписанных документов – договоров и заказов на услуги со статусами исполнения; реестр всех серверных стоек клиента по всем дата-центрам и кампусам с указанием типа размещения, номера заказов на услуги и данные по подключенным кросс-коннектам; список всех заявок клиента с возможностью фильтра, а также шаблоны заявок для заказа новых услуг; уровень доступа и права для авторизованных сотрудников и представителей заказчика; справочная информация, регламенты, ссылки на инструкции.

Защита информации и высокая доступность данных в ЛК достигается благодаря внедрению ИБ-решений, среди них: проверенные библиотеки и использование сканеров уязвимостей, отказоустойчивая конфигурация ПО, анализаторы исходного кода, шифрование и туннели для доступа к критичным данными и т. д. Компания обеспечивает защиту и конфиденциальность в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2022. Для сохранности данных в случае возникновения непредвиденных ситуаций или технических проблем ведется ежедневное резервное копирование.

На следующем этапе IXcellerate планирует интегрировать в личный кабинет ряд важных показателей по предоставляемым сервисам. До конца 2024 г. клиенты получат возможность отслеживать потребляемую мощность и нагрузку по размещенным стойкам, запрашивать отчеты по индивидуальным параметрам, а также получать уведомления (алармы) в случае отклонений от законтрактованных параметров.

Галина Журавлева, директор по клиентскому сервису IXcellerate: «Работу современного дата-центра невозможно представить без цифровых сервисов для взаимодействия с клиентами. Полнофункциональный личный кабинет – это не роскошь, а необходимость для каждого уважающего себя провайдера услуг ЦОД. Это показатель качества нашей работы наравне с уровнем надежности, энергоэффективности и другими важными параметрами. У всех клиентов должна быть возможность управлять своими услугами дистанционно: видеть текущие и заказывать новые сервисы, менять конфигурацию размещения, анализировать и оплачивать счета, регулировать эксплуатационные показатели и т. д. Мы развиваем нашу клиенториентированность с учетом роста мощностей и новых трендов в сфере трансформации клиентского опыта. Наша цель – внедрить полноценного цифрового помощника, который сделает процесс управления стойками таким же комфортным, как управление автомобилем премиум-класса».

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