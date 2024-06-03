11-миллионный автомобиль подключен к «ЭРА-ГЛОНАСС», которая спасает тысячи людей ежегодно

Количество подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей достигло 11 млн. Только с начала 2024 г. парк транспортных средств с установленной кнопкой SOS пополнился почти на 800 тыс. машин. При этом за весь 2023 г. к системе был подключен 1 млн автомобилей. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Достижение нового показателя выпало на девятилетие АО «ГЛОНАСС». Компания создана 3 июня 2015 г. в рамках поручения Президента России Владимира Путина по развитию первой в мире национальной системы аварийного оповещения на транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня она стала инструментом повышения безопасности миллионов водителей, пассажиров и пешеходов, снижения смертности при ДТП и достижения соответствующих национальных целей, определенных главой государства на период до 2030-2036 гг.

Спасателям с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» передано более 380 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов. В 80% таких сообщений срабатывание произошло в автоматическом режиме при тяжелых ДТП. Практика показывает, что в подобных ситуациях водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь, найти или дотянуться до своего мобильного телефона.

«Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» эффективно выполняет свою главную государственную задачу: аварийное оповещение при ДТП спасает тысячи людей ежегодно. В среднем за 19 секунд экстренные службы получают в цифровом виде координаты и общие характеристики автомобилей. Госинформсистема помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф, когда от каждой секунды в течение первых 60 минут после аварии зависит сохранение здоровья и спасение жизней пострадавших водителей и пассажиров. Автомобилисты, в чьих машинах установлена кнопка SOS, помогают и вызывают спасателей при авариях с участием пешеходов, мотоциклистов, пользователей электросамокатов. Передаем также сообщения от очевидцев о лесных пожарах, возгораниях домов, различных правонарушениях, жизненных ситуациях. Сейчас мы работаем над расширением полезного функционала системы, чтобы «ЭРА-ГЛОНАСС» могла предотвращать аварии, снижать риски возникновения ДТП за счет взаимодействия с умной инфраструктурой дорог и городов. Например, водители будут заранее получать подсказки о препятствиях на пути или рекомендации по скорости, чтобы проезжать на зеленый свет. С производителями кнопок SOS и автопроизводителями мы прорабатываем различные сценарии. Такое решение повысит безопасность миллионов автовладельцев», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Юбилейным 11-миллионым автомобилем, зарегистрированным в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», стал Соболь NN цвета «Азурро».

«Мы внедрили устройство для «ЭРА-ГЛОНАСС» в состав базового оборудования своих автомобилей в 2017 г., и с тех пор с конвейера сошло уже более 400 тыс. машин, подключенных к этой системе. За счет срабатывания в автоматическом режиме «ЭРА-ГЛОНАСС» успела зарекомендовать себя как уникальное и эффективное решение по повышению безопасности водителей и пассажиров в аварийных ситуациях. Кроме того, параллельно с «ЭРА-ГЛОНАСС» автозавод активно развивает и телематические сервисы, которые содержат инструменты по мониторингу и управлению автопарком», - отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

Помимо аварийного оповещения на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» работает система мониторинга общественного транспорта во всех регионах России. Онлайн-данные о движении 250 тыс. транспортных средств такой категории передаются в Ространснадзор и еще более тысячи региональных, муниципальных информационных систем и самим перевозчикам. Решение позволяет миллионам пассажиров в реальном времени планировать свой маршрут, получать через популярные мобильные приложения информацию о маршрутах и времени прибытия общественного транспорта к конкретным остановкам.

На основе этого сервиса создается Федеральная навигационно-информационная система (ФНИС) – государственная цифровая платформа мониторинга транспорта. Сейчас отрабатывается подключение к новой системе общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и беспилотных воздушных судов. В перспективе возможно подключение к платформе любых видов транспорта, для которых требуется мониторинг передвижения для повышения безопасности и эффективности работы: это школьные автобусы, коммунальная техника, туристические автобусы, электросамокаты. ФНИС станет типовым облачным решением на платформе ГОСТЕХ и будет бесплатной для регионов. Она позволит перейти от существующей разрозненности собираемых данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка.