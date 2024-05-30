Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros

Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого планирования, финансового моделирования, бюджетного планирования и управленческой консолидации девелоперских бизнес-юнитов с помощью российской системы Optimacros. Новый инструмент использовали уже во время бюджетной сессии осенью 2023 г. В Optimacros сформировали план продаж для 100+ проектов, сократив при этом трудозатраты более чем на 30%. Внедрение платформы выполнила компания «ОптиТим Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Компании «Самолет» требовался инструмент для автоматизации прогнозирования и планирования операционной деятельности, позволяющий проводить сценарное моделирование бизнеса за несколько часов. Ранее на изменение данных в сотне разрозненных файлов уходило значительное количество времени. В поисках масштабируемого решения «Самолет» выбрал систему Optimacros.

В рамках первого этапа проекта специалисты «ОптиТим Консалтинг» совместно с командой «Самолет» адаптировали существующую методологию под концепцию платформы, построили архитектуру и разработали финансовую модель. Также они настроили интеграции с ключевыми информационными системами заказчика через DWH и создали ролевую модель с разграничением прав пользователей.

«Проект с «Самолетом» является одним из самых масштабных и интересных проектов внедрения Optimacros в нашей практике. Высокие стандарты в вопросах производительности, функциональности и удобства целевого решения для пользователей, амбициозные сроки решения отдельных задач, работы по созданию и оптимизации целевой методологии в параллели с задачами непосредственно автоматизации — ключевые характеристики проекта. Подход «Самолета» к решению стратегических задач цифровой трансформации создает основу для высоких темпов качественной автоматизации. Мы благодарим руководство компании за возможность быть частью объединенной команды в таком динамичном проекте и за максимально конструктивную рабочую атмосферу», — сказал Игорь Фесенко, партнер консалтинговой практики «ОптиТим Консалтинг».

На втором этапе эксперты «ОптиТим Консалтинг» перенесли в Optimacros методологию планирования продаж, которую использует коммерческий блок. Одной из ключевых задач было сократить время, которое менеджеры затрачивают на подготовку данных в бюджетную сессию, а также при оперативном планировании применить единую целевую методологию ко всем этапам бюджетирования. Следующим шагом было получить бесшовное обновление данных между учетными системами и отдельными командами в организационной структуре заказчика.

Через два месяца с начала проекта «Самолет» получил инструмент, позволяющий спланировать первые продажи по основным объектам недвижимости — квартирам и апартаментам. А спустя четыре месяца со старта проекта сотрудники компании формировали план продаж всего портфеля девелоперских проектов и могли проводить конкурентный анализ инвестиционных площадок и перспективных проектов.

Проект продолжает активно развиваться — совместная команда «ОптиТим Консалтинг» и «Самолет» настраивает в Optimacros модели для планирования экономических результатов недевелоперских видов бизнеса группы, а также точечно совершенствует методологию в отдельных блоках действующих моделей: дополнительные аналитики, пересмотр целевых алгоритмов планирования, расширение продуктов планирования, улучшения функциональности продукта. Сейчас в системе одновременно работают 250+ специалистов коммерческого блока, финансового блока, дирекции по продукту и отдела аналитики.

«В планах компании «Самолет» — развивать систему в соответствии с актуальными методологическими изменениями и потребностями сценарного моделирования, внедрять его на уровне плана продаж, использовать сценарирование с различными сроками строительства объектов и иными технико-экономическими показателями, формировать данные по анализу чувствительности», — сказала Нина Голубничая, директор по продукту и экс-директор по инвестиционному анализу компании «Самолет».

Параллельно с внедрением системы в «Самолете» был создан внутренний центр компетенций для самостоятельной поддержки функционирования системы. Специалисты «ОптиТим Консалтинг» обучают сотрудников, которые смогут в будущем поддерживать модели и реализовывать новые решения на платформе Optimacros. При этом команда интегратора продолжает оказывать архитектурное сопровождение и разрабатывать новый функционал по запросам заказчика.

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ПАО ГК «Самолет» — федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. На 31 декабря 2022 г. внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн м2 реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб. Группа имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ, штат более 10 тыс. сотрудников и более 150 тыс. акционеров.

ООО «Оптимакрос» — российский разработчик универсальной CPM/EPM self-service платформы Optimacros для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики, которая сочетает в себе простоту и надёжность корпоративных систем и позволяет быстро адаптировать модели под меняющиеся условия рынка. Система помогает автоматизировать процесс планирования в рамках отдельных бизнес-функций, например, продаж и маркетинга, цепочек поставок и финансов, а также создавать единый инструмент интегрированного планирования от HR до формирования управленческой отчетности.

ООО «Оптитим Консалтинг» (прежнее название ООО «ЭмСиБи Консалтинг») — ИT-компания, интегратор с самой крупной практикой внедрения решений на базе платформы Optimacros. Специализируется на автоматизации задач комплексного интегрированного планирования и бюджетирования, управления цепочками поставок, HR-планирования, управления продажами и маркетингом. Команда консалтинга обладает экспертизой внедрения в компаниях энергетического, банковского и нефтегазового секторов, а также девелоперского, промышленного, транспортно-логистического, железнодорожного, торгового и фармацевтического сегмента. Входит в группу компаний «Оптимакрос».