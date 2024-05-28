«Трансинжстрой» в 2 раза ускорил закрытие периода и формирование отчетности 11 предприятий

«1С-Рарус» за полгода перевел учет головного офиса и 10 филиалов компании «Трансинжстрой» в современную систему «1C:ERP Управление строительной организацией». В два раза ускорены закрытие периода (через цикличную систему межфилиальных расчетов) и формирование отчетности предприятий группы. Настроены сложные алгоритмы расчета себестоимости, ведутся работы по развитию системы. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Акционерное общество «Трансинжстрой» (АО «Трансинжстрой») — многопрофильная строительная организация, которая ведет проектирование и строительство транспортных и инженерных сооружений, в том числе метро, объектов жилищного и социально-культурного назначения. Компания обладает высокоэффективными горнопроходческими и строительными технологиями. Всего на предприятиях «Трансинжстрой» задействовано 6700 сотрудников.

Более 10 лет назад в компании «Трансинжстрой» был внедрен отраслевой продукт «1С:Подрядчик строительства», а также использовались не интегрированные между собой решения автоматизированного проектирования, сметного проектирования и управления проектами. Руководство компании понимало, что нужно двигаться к цифровой трансформации бизнеса. Целью стартовавшего проекта стало создание системы управления предприятием на базе платформы «1С:Предприятие 8» с интеграцией всех используемых подсистем для сокращения операционных и административных расходов и ускорения подготовки отчетности.

Единая информационная система построена на базе комплекса программных продуктов «1C:ERP Управление строительной организацией 2», с возможностью одновременно вести управленческий, бухгалтерский, налоговый учет и формировать отчетность, в том числе по стандартам МСФО. В качестве партнера по внедрению приглашен разработчик комплекса — компания «1С-Рарус».

Результаты проекта

Учет 11 предприятий (головной офис и 10 филиалов в разных регионах) за полгода полностью переведен в новую ERP-систему.

Закрытие периодов по регламентированному учету выполняется в запланированные сроки за счет работы в единой учетной системе. Внедрение алгоритма последовательного закрытия и индивидуальных правил распределения и передачи затрат между филиалами позволило ускорить процесс закрытия месяца в два раза.

Менеджмент компании оперативно получает отчетность в необходимых разрезах. Выполняется своевременное оповещение ответственных лиц и руководителей о критичных показателях компании.

Новая система позволяет получать детальную информацию по налогообложению, в частности, по оперативным регистрам, на что были потрачены значительные ресурсы проекта. Типовые отчеты помогают проверять корректность расчета единого налогового платежа.

Налажен прозрачный межфилиальный документооборот с автоматическим созданием «зеркальных» документов и правилами последовательной обработки документов.

Настроен учет выполнения строительно-монтажных работ по ПБУ 2/2008.

Добавлена возможность фиксации стоимости материалов при передаче между филиалами, что позволило сохранить утвержденные в компании правила ведения учета и расчета себестоимости.

Василий Петрович Приказчиков, начальник ИТ-отдела, АО «Трансинжстрой»: «Мы в рекордные сроки, всего за 6 месяцев, перевели работу 11 предприятий в "1С:Управление строительной организацией“. Компанией "1С-Рарус“ запущена полноценная техническая поддержка системы, подготовлены пользовательские видеоинструкции, проведено обучение наших сотрудников. Мы планируем развитие системы в направлениях бюджетирования и введения календарно-сетевого планирования с функцией планирования закупки материалов для роста эффективности строительных проектов».

Митюшина Ирина Юрьевна, главный бухгалтер, АО «Трансинжстрой»: «При запуске новой системы наше руководство пошло на определенные риски, отказавшись от ведения учета параллельно в двух программах. Это позволило выполнить переход в сжатые сроки. Спасибо нашему генеральному директору за поддержку и веру в нас, а команде "1С-Рарус“ и моим коллегам — за профессионализм и упорство! "1С-Рарус“ помог нам быстро адаптироваться к ведению регламентированного учета в новой управленческой системе, сейчас все коллеги из филиалов быстро и уверенно сдают отчетность и владеют нюансами функционала программы. Многое сделано, и у нас еще много планов в части повышения эффективности нашей работы».

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» — ведущий партнер фирмы «1С». В группе компаний «1С-Рарус» работает более трех тыс. сотрудников.