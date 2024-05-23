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Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов

Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и компания «Аэрогрупп», компания в сфере In-Flight Entertainmnet, подписали соглашение о совместном развитии бортовых мультимедийных систем.

Компания Yadro примет участие в разработке компонентов мультимедийных систем с использованием передовых технологий и высоких стандартов качества. Благодаря технологическому сотрудничеству с компанией «Аэрогрупп» пассажиры российских авиакомпаний получат доступ к широкому выбору медиаконтента и услуг, предоставляемых на борту самолета.

«Российские авиакомпании предлагают своим пассажирам высокий уровень комфорта, неотъемлемой частью которого является система развлечения на борту, включающая широкий набор информационно-развлекательного контента. Нами была выбрана компания Yadro как передовой разработчик компонентов для нашей новой системы развлечения. Ожидаем, что этот авиационный продукт, разработанный нашей компанией, с привлечением технологий в том числе на базе операционной системы Kvadra, сделает доступ к мультимедиа сервису еще более удобным и приятным для пассажиров», – отметил директор по развитию бизнеса компании «Аэрогрупп» Евгений Ратников.

Подписание соглашения открывает новые возможности для развития мультимедийных систем в самолетах российских авиаперевозчиков на основе отечественных программных и аппаратных платформ. Бортовая мультимедийная система будет разрабатываться на базе отечественных операционных систем вместе с устройствами под управлением kvadraOS, включенными в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России. В ближайшее время начнется тестирование первых опытных образцов.

«Наше технологическое партнерство – это еще один важный шаг в развитии единой экосистемы продуктов и сервисов Kvadra. Мы объединим наш опыт и экспертизу для разработки комплексных мультимедийных систем на базе операционной системы kvadraOS, чтобы предложить пассажирам российских авиалиний цифровые сервисы высочайшего уровня и комфорт взаимодействия с устройством, – отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. – Пассажиры российских авиакомпаний ожидают привычный уровень комфорта от бортовых систем и интуитивно понятное управление, что полностью соответствуют концепции операционной системы kvadraOS».

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