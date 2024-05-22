«МойОфис» представил сценарии использования ИИ в офисном ПО

«МойОфис», российская компания-производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, показала, как технологии в области искусственного интеллекта будут интегрированы в продуктах российского вендора. Презентация решений прошла в рамках сессии «На пути к импортоопережению, ИИ и технологиям будущего» на ЦИПР-2024. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

На мероприятии генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин рассказал, что ИИ-технологии будут интегрированы в редакторы документов «МойОфис», а также в корпоративную почту Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus. В компании отметили, что все разработки в настоящий момент находятся в стадии прототипов. Пользователи продуктов «МойОфис» смогут оценить функции искусственного интеллекта в цифровом рабочем пространстве Squadus уже летом 2024 г.

«Крупные ИТ-компании играют важную роль в развитии технологий искусственного интеллекта. Мы в «МойОфис» ведем активную работу в части применения технологий ИИ в наших продуктах. Проектом занимается отдельная команда, куда вошли разработчики, менеджеры продуктов и UX/UI-специалисты, которые разработали несколько сценариев применения ИИ в офисном ПО – в настольных и мобильных приложениях, а также в серверных продуктах. Применение технологий ИИ позволит нам оптимизировать работу пользователей и приведет к ускорению бизнес-процессов организаций», – отметил генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин.

В корпоративной почтовой системе Mailion ИИ поможет разобраться с цепочками писем – проанализирует переписку и сделает резюме, выявит договоренности и распланирует встречи. Также ИИ в Mailion поможет написать пользователю письмо в нужном стиле. Отдельно на сессии рассказали про умный поиск: так, пользователи почты смогут найти нужные письма с учетом морфологии русского языка. Благодаря этому можно найти искомое по словоформам, а не только по фразам, полностью совпадающим с поисковым запросом.

В настольных редакторах ИИ решит задачи генерации текста и подготовки шаблонов для ответов. Специалисты «МойОфис» разработали визуальный конструктор, с помощью которого пользователи могут сформировать, подготовить или изменить документ с учетом тональности, стиля переписки и планируемой задачи. ИИ-технология сократит или допишет текст без потери смысла, наполнит его необходимой аргументацией, а также упростит используемые формулировки. Изменить стиль текста можно с помощью нескольких предварительно настроенных сценариев.

В цифровом рабочем пространстве Squadus ИИ предоставит больше возможностей для анализа записей конференций. С помощью умной технологии станет возможно получить расшифровку записи или ее резюме: ИИ проанализирует разговор и выделит ключевые мысли.

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«МойОфис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает продукты с 2013 г. Более 11,5 тыс. крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 2900 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.