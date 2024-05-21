«УльтимаТек» создал для машиностроительного дивизиона «Росатома» методологию управления цифровым предприятием

Промышленный интегратор «УльтимаТек» завершил проект по созданию комплекса методических материалов для управления системой «Диспетчер» на семи производственных площадках машиностроительного дивизиона «Росатома».

Совместный проект компании реализовывали в течение всего 2023 г. За это время эксперты «УльтимаТек» изучили бизнес-процессы машиностроительного дивизиона «Росатома», что позволило детально погрузиться в работу предприятий и разработать комплекс детальных методических пособий для работы с системой «Диспетчер», разработанной машиностроителями госкорпорации. В дальнейшем полученную методологию дивизион сможет применять на любой из своих площадок вне зависимости от ее специфики.

В рамках проекта команда интегратора проанализировала и унифицировала данные в системе, передала программный модуль для создания аналитических дашбордов и отчетов и провела обучение сотрудников, которые будут работать в программной среде АИС «Диспетчер» самостоятельно.

Как отмечают эксперты интегратора «УльтимаТек», во время работы над проектом команде удалось выделить основные направления, на которые стоит обращать внимание при внедрении современных цифровых технологий на больших предприятиях: планировать полноценное внедрение решений и их глубокую интеграцию в процессы и существующие корпсистемы. Второй важный аспект – это заинтересованность топ-менеджмента предприятий в совершенствовании процессов и непосредственное участие в работе с новыми системами. Первый этап эксплуатации точно потребует принятия различных управленческих решений, и участие первых лиц в этом процессе поможет ускорить изменения. Третий аспект, требующий дополнительного внимания, – обучение. При внедрении нового софта всегда проводится курс обучения персонала, но его необходимо провести через 6-8 месяцев повторно, чтобы ответить на те вопросы, которые накоплены у команды за время реальной эксплуатации внедренного решения, а также закрепить полученные навыки.

«Цифровизация – это не просто установка какого-то софта, пусть даже сложного. Важно «приземлить» его на производственные процессы. Сегодня информационная система «Диспетчер», установленная на предприятиях машиностроительного дивизиона «Росатома», динамично развивается, поэтому было решено более подробно погрузиться в вопрос ее эксплуатации на производстве. В процессе реализации проекта мы поняли, что ряд сложностей в работе с системой заключался именно в методике ее использования. Наша команда смогла выделить аспекты, требующие особого внимания, и вместе с заказчиком мы нашли способы эффективного решения поставленной задачи», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор «УльтимаТек».

«В результате мы сформировали единую методологию интерпретации данных «Диспетчера», что позволит нам трансформировать информацию в прозрачные показатели для принятия управленческих решений: о возможностях внутридивизиональной кооперации, наличии потенциала для привлечения внешних заказов, а также для оценки необходимости дополнительных инвестиционных затрат на приобретение оборудования, что особенно важно в текущем моменте. Кроме того, теперь систематизирована процедура бенчмаркинга, сформированы объективные КПЭ персонала для оценки эффективности эксплуатации существующего оборудования», – сказал Сергей Бондаренко, заместитель главы машиностроительного дивизиона «Росатома».

Системы мониторинга работы промышленного оборудования на предприятии помогают контролировать технологию производства, эффективнее распределять ресурсы и систематизировать отчетность. В дальнейшем компании планируют увеличить количество подключенного оборудования к АИС «Диспетчер» и расширить функционал работающей системы на предприятиях машиностроительного дивизиона «Росатома».