Удостоверяющий центр «Контура» вновь продлил свою аккредитацию

Он может как и раньше выдавать квалифицированные сертификаты электронных подписей клиентам. Это право он получает непрерывно с 2012 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Аккредитация — обязательство без которого ни один удостоверяющий центр не может выдавать сертификат КЭП. Решение об аккредитации принимает Правительственная комиссия и тем самым подтверждает, что конкретный УЦ соответствует необходимым требованиям законодательства. Такую процедуру удостоверяющие центры должны проходить раз в три года.

Аккредитация Удостоверяющего центра «Контура» позволит клиентам как и раньше использовать сертификаты электронных подписей в различных информационных системах, торговых площадках. А также быстро обмениваться документами с контрагентами, клиентами и коллегами.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Требования к электронной подписи и удостоверяющим центрам ужесточаются с каждым годом. Аккредитация — это главное подтверждение, что мы как оператор информационных систем и УЦ, делаем процессы безопасными и доступными для пользователей».

Удостоверяющий центр «Контура» — система выдачи и обслуживания сертификатов электронной подписи в России. В УЦ — больше 5000 точек выдачи сертификатов электронной подписи. Ежемесячно он выпускает порядка 100 тыс. сертификатов электронной подписи.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.