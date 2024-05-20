Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ранее АЛРОСА работала с ITSM-системой иностранного вендора. Компания использовала зарубежную систему для автоматизации процессов обработки обращений и заявок в ИT-департаменте. С помощью системы происходили создание, классификация, распределение и обработка заявок исполнителями, велась история обращений, статистика. Основные исполнители заявок в АЛРОСА — это ИT-департамент (900+ специалистов), которые обрабатывают заявки 13000 сотрудников компании с ролями, распределенными по центрам компетенций. После ухода производителя ПО с российского рынка и прекращения обновлений и техподдержки перед компанией встала важная задача — найти альтернативное решение на рынке РФ.

К новой системе был сформулирован ряд требований: сохранение всей функциональности текущего решения; возможность дальнейшего развития и самостоятельного расширения функциональности; гибкость настройки и масштабируемость системы; возможность интеграции с ИT-инфраструктурой предприятия, гарантированные поддержка и обновления.

После анализа предложений на российском рынке было принято решение о выборе ITSM-системы компании SimpleOne, которая отвечала как текущим задачам АЛРОСА, так и перспективам развития платформы под будущие потребности бизнеса в автоматизации ИT-процессов.

Процесс внедрения продлился девять месяцев до перехода в промышленную эксплуатацию. Инженерам внедрения удалось полностью сохранить имеющуюся ранее функциональность и расширить уровень автоматизации за счет гибких возможностей платформы SimpleOne. Были реализованы все основные каналы подачи заявок, включая чат-бот в Telegram, настроены интеграции с системами предприятия: Active Directory, Босс-Кадровик, Мониторинг ИT-инфраструктуры. Также разработаны дополнительные модули под нужды «АЛРОСА ИТ».

Компания работает в ITSM-системе SimpleOne более года. За это время решение прошло этапы наполнения дополнительной функциональностью и стабилизации и стало инструментом автоматизации управления ИT-услугами компании.

«Для нас проект внедрения новой ITSM-системы — это не только следование заветам импортозамещения, но еще и логическое завершение централизации ИТ-функции группы АЛРОСА. Внедрение нового решения сподвигло нас внедрить совершенно новые и, главное, оптимальные процессы предоставления ИТ-услуг. Безусловно, это способствует развитию нашего сервиса и повышению уровня удовлетворенности наших бизнес-заказчиков», — сказала Лаша Джанашия, заместитель генерального директора по развитию «АЛРОСА ИТ».

В будущем АЛРОСА планирует продолжить развитие и расширение возможностей ITSM SimpleOne за счет реализации новых модулей, таких как управление договорами, автоматизация регламентных работ, выполнение аудиторских поручений и др.

«Нашему партнеру удалось выполнить сложный проект в короткие сроки, заменить иностранное решение и обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры крупнейшей в мире алмазодобывающей компании. Успешное завершение такого масштабного проекта стало следствием интенсивного взаимодействия и командной работы всех трех сторон, полноценно использовавших преимущества выбранного продукта», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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О SimpleOne (simpleone.ru) — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.