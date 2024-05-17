Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для повышения безопасности поездок по городу определены участки с высоким пешеходным трафиком, на которых электросамокаты «МТС Юрент» будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на устройствах будут запрещены полностью.

В частности, ограничение скорости устройств до 15 км/ч введено в городских парках, например, парке им С.М. Кирова, разогнаться более 15 км/час так же не получится в Александровском саду. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках.

Сервис также уже начал получать обратную связь от пользователей с предложением расширить зону передвижения на электросамокатах. В первой половине июня «МТС Юрент» заработает по всему Кирову. В рамках внутренней стратегии компании «Год безопасного самоката» сервис уделяет особое внимание безопасности своих пользователей и всех участников дорожного движения. Для этого компания разработала ряд инициатив.

«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Мы уже внедрили тестирование на ПДД прямо в приложении, тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне мы продолжим обучение наших пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, и на протяжении всего сезона мы будем проводить “Школы безопасного вождения” для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».

Арендовать электросамокат можно в приложении «МТС Юрент» для iOS или Android. Сервис предложит пользователям выгодную подписку МТС Premium, которая обнуляет старт аренды. Подписка делает поездки сопоставимыми по стоимости с общественным транспортом. Также сервис предложит пользователям авторизоваться в приложении через МТС ID, что даст пользователям возможность бесшовного входа, и обогащать данные для выявления возраста пользователей в будущем.

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«МТС Юрент» – быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России. Крупнейший сервис по географической представленности, «МТС Юрент» управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.