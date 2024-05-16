МТС запустила открытый бета-тест своей цифровой вселенной

ПАО «МТС» объявляет о запуске бета-версии цифрового пространства МТС VERSE. Игровое 3D-пространство предполагает новый формат взаимодействия пользователей с продуктами цифровой экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Попасть в МТС VERSE можно как с десктопа, так и со смартфона — пользователь исследует диджитал-вселенную в браузере, погружаясь в цифровую реальность. Игрок получает возможность пользоваться преимуществами сервисов МТС вне зависимости от своего оператора: с помощью аватаров можно зарабатывать игровую валюту (коины) и обменивать ее на реальные и виртуальные товары, услуги бренда, исследовать интерактивные локации и взаимодействовать с продуктами МТС, а также получить техническую видеоподдержку в Verse.

«Мы рады представить экосистему на территории метавселенных. Многие считают, что их хайп прошел, однако мы считаем, что их будущее еще впереди. В нашем проекте мы совместили геймификацию, новый опыт взаимодействия пользователя с брендом и его продуктами, а также добавили в Verse фильмы, книги и другой контент от МТС», – отметил руководитель молодежного направления департамента маркетинговых коммуникаций МТС Валерий Копытин.

На этапе запуска в МТС VERSE доступно шесть локаций:

– Лобби — стартовая локация, откуда можно перемещаться по диджитал-вселенной. Там же находится майнинг-терминал, позволяющий пользователю генерировать коины.

– Кинотеатр, в котором можно посмотреть фильмы и сериалы KION Originals и оформить подписку на сервис.

– Библиотека, где пользователь может познакомиться с каталогом сервиса «Строки», оформить подписку и пройти особое испытание, чтобы проверить свои знания и получить один из внутриигровых бонусов в «Буст-терминале».

– Сцена, где можно увидеть выступления артистов «МТС Лейбл», а в дальнейшем будут проходить виртуальные концерты, диджей-сеты, музыкальные фестивали и другие мероприятия. Здесь же можно посмотреть афишу МТС Live и купить билет на реальный концерт.

– Марафон — игровая локация с полосой препятствий, за прохождение которой пользователь получает игровую валюту или «Буст» в терминале.

– Хранилище — банк будущего без отделений, где можно познакомиться с финансовыми сервисами МТС, управлять балансом своего цифрового кошелька и выводить заработанные коины на вклад под 30% годовых.

Цифровая вселенная МТС Verse уже запущена в открытое бета-тестирование. Экосистема пробует новый формат и будет оценивать интерес к локациям, механикам и самому пространству.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.