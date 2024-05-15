«Центр2Д» внедряет систему технического учета критически важного оборудования на птицефабрике «Боровская»

Цеха птицефабрики подключат к АСУТП «Центр2Д», осуществляющей мониторинг и предсказание отказов для предотвращения аварий и оптимального обслуживания оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Центр2Д».

Компания «Центр2Д» завершила первый этап цифровизации объектов на птицефабрике «Боровская», предприятии по производству яиц и продуктов их переработки.

В рамках работ была проведена модернизация паровой котельной цеха глубокой переработки яиц. Главной задачей проекта стала оперативная замена контроллеров парового котла и системы управления ими на отечественные решения ввиду ухода из России иностранных производителей и окончания поддержки их оборудования.

В течение двух месяцев специалисты компании провели импортозамещение контроллеров с максимальным использованием существующего оборудования, а также внедрили систему мониторинга и управления, которая позволяет визуализировать режимы работы котельной и состояние оборудования, а также управлять им в режиме реального времени.

На следующих этапах проекта все цеха птицефабрики с критически важным оборудованием планируется подключить к АСУТП «Центр2Д», осуществляющей мониторинг и предсказание отказов для предотвращения аварий и оптимального обслуживания оборудования.

В ходе внедрения в пилотном цехе производится установка оборудования для технического учета, которое на протяжении трех месяцев будет собирать данные по параметрам потребления электроэнергии для обучения системы предиктивной аналитики. После этого специалисты компании создадут модель предсказания отказа критического оборудования в течение следующих 48 часов с точностью от 85% и масштабируют его на другие цеха. Аналитическая информация, собранная с датчиков и контроллеров на оборудовании, а затем обработанная моделью, будет поступать в личный кабинет заказчика в онлайн-режиме.

«За счет того, что наша система технического учета оценивает показатели оборудования и сообщает о неисправностях, когда их ещё можно устранить, время простоя сокращается до 40%, а затраты на электроэнергию снижаются до 25%. Таким образом, предприятие меньше тратит на обслуживание оборудования, покупку запчастей или замену оборудования, в то время как производительность труда повышается на 30-40%», — сказал Евгений Мискевич, генеральный директор «Центр2Д».

«Одной из главных наших целей в настоящий момент является сокращение времени простоев производства. С помощью системы прогнозирования аварийных ситуаций мы сможем вовремя предупреждать отказы техники и контролировать качество эксплуатации оборудования и сервисного обслуживания, что будет способствовать повышению эффективности бизнеса», — сказал Евгений Несват, генеральный директор птицефабрики «Боровская».

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ООО «Центр2Д» — российская компания, которая предоставляет услуги по интеллектуальному управлению промышленным оборудованием и процессами. Например, холодильными установками, приборами отопления, освещения и пр.