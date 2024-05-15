Представлено коробочное решение «Турбо» для быстрой автоматизации процессов ТОиР

Разработчик программной платформы «Турбо» компания «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») анонсировала выпуск коробочной версии системы «Турбо ТОРО» для автоматизации процессов технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР). Готовая к эксплуатации отечественная разработка позволяет минимизировать затраты и время на внедрение. ПО имеет преднастроенный набор отчетов и сценариев для быстрого старта.

Новая коробочная версия «Турбо ТОРО», включённого в реестр российских программ, обеспечивает автоматизацию процессов управления активами предприятия за фиксированный срок. Решение обладает широкими функциональными возможностями: от паспортизации и поддержки регламентов обслуживания до учета затрат на ремонты и оценки состояния оборудования.

В коробочную поставку «Турбо ТОРО» входит пакет интеграции с учетной или ERP-системой, мобильное приложение на Android и набор преднастроенных отчетов. Также разработчик предоставляет доступ к обучающим онлайн-курсам, которые помогут детально познакомиться с продуктом и быстро начать его использовать.

Внедрение версии проходит за 2 месяца и включает в себя развертывание и настройку, а также подготовку команды заказчика к использованию ПО. По завершению проекта на предприятии будет функционировать информационная система с актуальной базой данных. Это позволит планировать мероприятия ТОиР и проводить мониторинг технического состояния оборудования (регистрировать дефекты, пуски/остановы, информацию о наработке и параметрах). Коробочная версия включает функционал мобильных обходов и учет фактически затраченных ресурсов на ремонты.

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп», сказал: «Мы видим большой интерес к ИТ-системам, предназначенным для учета и планирования работ производственных активов предприятия. Новая версия продукта «Турбо ТОРО» позволит нашим заказчикам в короткий срок настроить процессы ТОиР и быстро получить эффект от ее использования. В решении заложена возможность развития, что является крайне важным для производственных компаний, работающих на конкурентном рынке и быстро реагирующих на изменение бизнес-ситуации».