Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric предложат заказчикам решения на базе технологий компьютерного зрения

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric, российский разработчик решений для бизнеса, основанных на технологии компьютерного зрения, подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество компаний нацелено на предоставление клиентам высококачественных и надежных отечественных решений для контроля качества продукции. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia.

Партнеры будут вести совместную работу в области разработки решений визуальной дефектоскопии, а также контроля и учета готовой продукции.

Facemetric предоставляет одноименную платформу и набор решений в области компьютерного зрения. Они применяются на конвейерном производстве, где наиболее эффективны при решении задач, связанных с выявлением дефектов продукции, и в производственных процессах, когда другие методы дефектоскопии оказываются малоэффективными.

На базе платформы Facemetric созданы как готовые к использованию коробочные решения, которые могут быть запущены всего за час, так и сложные индивидуальные продукты, которые разрабатываются под нужды каждого конкретного клиента. Решения Facemetric включены в Единый реестр российского ПО.

Помимо производственной сферы продукты Facemetric актуальны и для предприятий ритейла, операторов торговых центров, фудкортов и банковских учреждений. Благодаря решениям Facemetric компании в режиме реального времени получают доступ к аналитическим данным о потоке трафика, детализированной информации о посетителях, включая количество новых посетителей, числе и частоте повторных посещений. Решения Facemetric способны рассчитывать конверсию посетителей и отслеживать, сколько из них доходят до различных зон магазина.

«Цифровая трансформация промышленного производства основана на широком использовании современных решений, в основе которых лежит технология компьютерного зрения. Визуальный контроль, особенно в труднодоступных местах производственных помещений, позволяет решить множество насущных задач бизнеса, в том числе – организацию дефектоскопии в условиях конвейерного производства. Такие решения востребованы у наших клиентов, и сотрудничество с компанией Facemetric позволит предложить им как готовые продукты, так и возможности платформы для создания и развития их собственных систем», – сказала Любовь Глазова, продакт-менеджер по видеорешениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Наше партнерство с Konica Minolta – не только и не столько возможность работать с новыми заказчиками. Наш новый партнер сфокусирован на реализации возможностей, которые предоставляют современные технологии в конкретных проектах для российских заказчиков и обладает глубокими знаниями потребностей современных предприятий. Мы объединяем не только коммерческие усилия, но и компетенции. Эта синергия позволит предложить российскому рынку импортонезависимые продукты, позволяющие решить целый ряд задач в таких сложных сферах, как управление промышленным производством и развитием клиентского опыта», – отметил Юрий Годына, генеральный директор Facemetric.

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ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» - ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. Обладает экспертизой в роботизации рутинных операций и автоматизации сервисных подразделений. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. В части заказной разработки есть успешные кейсы, связанные с созданием информационных систем под требования заказчика, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и машинного зрения.

ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, широкая партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Штат сотрудников Konica Minolta Inc превышает 39 тыс. человек (по состоянию на март 2023 г.). Объем продаж холдинга в 2022 финансовом году – более $8,8 млрд.