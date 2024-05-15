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IBS и Mirapolis заключили партнерское соглашение

Группа компаний IBS и ИТ-компания Mirapolis заключили партнерское соглашение, в рамках которого планируется реализация совместных проектов по внедрению и развитию систем автоматизации HR. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Mirapolis (входит в состав группы компаний «1С») — участник российского рынка HR-Tech, создающий решения для управления человеческим капиталом и цифровой трансформации HR-процессов компаний среднего и крупного бизнеса. Только за прошедший год IBS реализовала более 1000 проектов по «».

IBS заключила партнерское соглашение с Mirapolis, чтобы ответить на потребность рынка в максимально эффективном комплексном решении по управлению талантами. Разработка и включение совместных продуктов в портфель компаний позволят расширить перечень предлагаемых бизнесу решений для цифровизации и повышения эффективности процессов подбора, найма и адаптации сотрудников, обучения, оценки деятельности и управления вознаграждениями, оценки потенциала и управления развитием персонала, построения кадрового резерва, а также управления коммуникациями в компании.

Благодаря партнерскому соглашению IBS и Mirapolis согласовали проведение совместных мероприятий, а также сформировали план обучения специалистов, которые будут работать над внедрением и развитием функциональности комплексных решений, наращиванием и развитием экспертизы.

Александр Гурьянов, руководитель отдела автоматизации расширенного HR IBS: «Развитие рынка HR-Tech и курс на импортозамещение требуют формирования эффективного комплексного предложения, сочетающего технологическую и методологическую экспертизу. Наше сотрудничество с Mirapolis позволит решать задачи по управлению персоналом любой сложности для самых требовательных заказчиков».

«Благодаря сотрудничеству с IBS мы сможем предложить наши решения еще большему числу крупных российских компаний, доверяющих IBS как одному из крупнейших интеграторов, обладающему внушительным опытом в HR-цифровизации. К тому же в наши планы входит совместное развитие наших продуктов, в результате чего заказчики получат еще более технологичные, умные и удобные решения и сервисы», — отметил Кирилл Дьяков, управляющий партнер компании Mirapolis.

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Компания IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения, аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов и кибербезопасности.

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