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«Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects

Компания «Газпром трансгаз Саратов» работает с документами в Directum RX. Продуктом пользуется больше 2,5 тыс. сотрудников. В 2023 г. подразделения компании перевели работу с проектами в систему Directum Projects.

Служба корпоративной защиты, технический отдел и управление основными фондами реализуют множество проектов. По каждому из них нужно контролировать прохождение этапов, сроки и задачи. Сотрудникам важно работать в одной корпоративной системе, в которой можно отследить состояние проектов, согласовать документы и вести коммуникацию с участниками команды. Благодаря Directum Projects компания организовала единое информационное поле, где процессы протекают бесшовно.

Служба корпоративной защиты планирует и контролирует инвестиционно-строительные проекты на диаграмме Ганта.

С помощью решения «Управление проектами» подразделения выстраивают методологию проектного управления и систематизируют процессы.

На Agile-досках сотрудники визуализируют список задач и отслеживают статус работ. За счет гибкой настройки инструмента компания быстро адаптировала его под потребности бизнеса.

«С помощью экосистемы продуктов Directum мы создали ИТ-среду, в которой информация «долетает» до пользователя за пару секунд. Сейчас нам важно упростить взаимодействие между участниками команд. Agile-доски — отличный инструмент визуализации, который решает задачу равномерной загрузки сотрудников и контроля работ. Компания в самом начале цифрового проектного управления. Система Directum Projects поможет организовать эффективное планирование и мониторинг проектов», — сказал Кирилл Веселый, заместитель начальника службы информационно-управляющих систем «Газпром трансгаз Саратов».

«Газпром трансгаз Саратов» (ГТС) обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа по магистральным газопроводам с месторождений Центральной Азии и Западной Сибири в центральные районы России и на Северный Кавказ. 21 филиал ГТС расположен в 14 муниципальных образованиях Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей.

Directum Projects — российская система для управления проектами и командами.

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