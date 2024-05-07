Ученые ТПУ создали отечественный VR-тренажер для подготовки специалистов в области контактной лучевой терапии

Ученые Томского политехнического университета разработали отечественный VR-тренажер для проведения брахитерапии. Он представляет собой программное обеспечение, которое позволяет имитировать проведение процедуры контактной лучевой терапии высокой мощности дозы с применением различных аппликаторов. Тренажер предназначен для подготовки специалистов, работающих в области лучевой терапии. Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Контактная лучевая терапия или брахитерапия — один из наиболее эффективных методов лечения злокачественных опухолей. Процедура подразумевает имплантацию радиационного источника в пораженный участок (опухоль) или рядом с ним, за счет чего происходит гибель раковых клеток и уменьшение размеров опухоли. На сегодняшний день широкое распространение получила контактная лучевая терапия с высокой мощностью дозы как современный метод внутритканевого и внутриполостного лечения с помощью автоматической загрузки и извлечения источников излучения.

ТПУ Ученые ТПУ создали отечественный VR-тренажер для подготовки специалистов в области контактной лучевой терапии

Технологии виртуальной реальности (VR) заключаются в создании среды, куда пользователь погружается, используя специальные сенсорные устройства. Применение VR-гарнитур позволяет воспроизводить виртуальную среду с достаточной степенью детализации.

Специалисты Технологического референс-центра ионизирующего излучения Томского политеха совместно с коллегами из Инженерной школы природных ресурсов и Инженерной школы информационных технологий и робототехники разработали первый отечественный VR-тренажер BrachyHDR для обучения процедуре проведения брахитерапии на отечественном аппарате, применяемом в российских медицинских центрах. Пользователями продукта могут быть специалисты в области лучевой терапии — врачи, медицинские сестры, медицинские физики, техники и инженеры, а также студенты, которые проходят обучение по данным профильным направлениям.

Тренажер дает визуальное отображение проведения процедуры контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и является эффективным инструментом для обучения и глубокого понимания данного сложного процесса. С его помощью пользователь может перемещаться по процедурному кабинету в момент проведения лечения и наблюдать весь процесс, а также выбирать процедуры из предложенного списка демонстрации.

«В настоящий момент тренажер воспроизводит более 12 процедур с использованием мобильного аппарата контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы. Он позволяет решать такие задачи как знакомство с основным необходимым набором устройств процедурного кабинета и комнаты для удаленного управления радиотерапевтическим аппаратом, а также ознакомление с основными принципами работы аппарата для брахитерапии. Кроме того, тренажер осуществляет демонстрацию процедуры с использованием аппликаторов для внутриполостного, внутритканевого и внутрипросветного облучения для различных локализаций опухоли», — сказала и.о. директора Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Евгения Сухих.

Программное обеспечение может использоваться для VR-автономных гарнитур. В планах разработчиков клинически детализировать процессы внутриполостного и внутритканевого облучения от момента подготовки к проведению процедуры до непосредственного проведения облучения, а также дополнить функциональные возможности загрузки и демонстрации дозиметрических планов облучения реальных пациентов, которые должны будут пройти данный вид лечения. Данные возможности позволят медицинским работникам верифицировать план лечения, точнее отработать и улучшить свои профессиональные навыки, что, в свою очередь, повысит эффективность оказания медицинской помощи.