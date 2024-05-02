В Санкт-Петербурге программные роботы оптимизировали работу Комитета по тарифам

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга оптимизировал ряд своих рабочих процессов за счёт внедрения трех программных роботов. Проект реализовали специалисты Санкт‑Петербургского информационно-аналитического центра

Комитет по тарифам издает правовые акты с протоколами по установлению тарифов на подключение и поставку ресурсов в сфере ЖКХ и других сферах, а также перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Внедрение робота в работу отдела нормативно-правовой и судебной работы позволило оптимизировать время подготовки и отправки документов ресурсоснабжающим организациям и прокуратуре Санкт-Петербурга через Единую систему электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга (ЕСЭДД). Робот справляется с этой задачей за 5 минут, тогда как сотрудникам отдела ранее требовалось на ее выполнение 30 минут. Роботизация процесса позволяет экономить до половины рабочего дня специалистов и решать более важные задачи.

Ещё два робота в Комитете по тарифам были внедрены в отдел регионального государственного контроля и административного производства. Один из них проводит мониторинг реестра лицензий на ведение фармацевтической деятельности, другой – проверяет реестр аттестатов на право проведения технического осмотра транспортных средств.

Роботы самостоятельно актуализируют реестры объектов контроля, что в два раза снижает внутренние трудозатраты отдела, исключает ошибки, а также избавляет сотрудников от рутинных процессов.

До конца 2024 г. запланирована модернизация роботов, которая позволит расширить их функциональные возможности.

«В Петербурге продолжается внедрение бережливых технологий в работу органов государственной власти в рамках программы ″Эффективный регион″. Программные роботы, реализованные в Комитете по тарифам, продемонстрировали внушительные результаты. Например, одно из решений оптимизировало время, затрачиваемое сотрудниками на издание и отправку правовых актов, в 6 раз», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.