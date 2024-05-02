«Росэлектроника» разработала герконовые датчики взлома

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал линейку охранных датчиков на основе герконов. Устройства устанавливаются на дверях домов, транспортных контейнеров, распределительных щитов или трансформаторных подстанций и сигнализируют о случайном или преднамеренном открытии. Применение герконов в составе сигнализаторов позволило увеличить срок службы датчиков и сократить время их срабатывания.

Новые сигнализаторы разработаны Рязанским заводом металлокерамических приборов – одним из трех предприятий в мире, освоившим выпуск магнитоуправляемых герметизированных контактов – герконов. Датчики предназначены для контроля закрытия дверей и ворот домов, ангаров, транспортных контейнеров и других металлических и деревянных конструкций. Извещатель интегрируется в существующую систему мониторинга и охраны и подает сигнал при открытии или смещении двери.

Применение герконов позволило повысить срок службы сигнализаторов до 5 млрд срабатываний и сократить время срабатывания до 2 миллисекунд по сравнению с аналогичными устройствами на открытых коммутирующих контактах.

«РЗМКП традиционно является поставщиком герконов, которые затем используются российскими и зарубежными производителями для выпуска готовой продукции. В условиях санкционных ограничений предприятие активно внедряет в производство уже конечные изделия, что позволяет снизить их цену и сократить сроки поставки. Планируем, что новые сигнализаторы будут использоваться в первую очередь для оборудования железнодорожных релейных шкафов в целях борьбы с их несанкционированным вскрытием, а первые поставки рассчитываем начать уже в этом году», – отметил генеральный директор РЗМКП Сергей Максимов.